Про це 24 Каналу розповів політолог Валентин Гладких, зауваживши, що на сьогодні у Європі та США сформувалася достатньо велика кількість різних персонажів, які змушують Польщу та деяких інших політиків заплющити на все очі. І це прям катастрофа.
Які можуть бути подальші наслідки від цієї атаки?
Як наголосив Гладких, Росія здійснила акт агресії проти Польщі рівно через 24 роки, коли НАТО востаннє застосовувало 5 статтю. Тоді терористична організація "Аль-Каїда" здійснила теракти 11 вересня, захопивши пасажирські літаки. І реакція Штатів була жорсткою
Зараз терористична держава Росія атакувала безпілотники територію країни НАТО. І Альянс досить кволо реагує. А президент США Дональд Трамп навіть допускає, що це могла бути помилка з боку Росії.
Президент України Володимир Зеленський мав рацію, коли порівняв цю ситуацію з анексією Криму у 2014 році. Тоді європейські та американські партнери теж переконували нашу державу, що нібито нічого серйозного не відбувається.
Тоді нас переконали, що не треба реагувати. Бо може бути третя світова і так далі. Тоді у нас був дуже обмежений інструментарій, щоб пручатися. А в Польщі зараз достатньо політичної, економічної та мілітарної потуги, щоб не дозволити принизити себе. Але так виходить, що Росія просто плюнула їм в обличчя і зараз сміється,
– зазначив Гладких.
Ігнорувати проблеми – це найгірший спосіб взаємодіяти з реальністю. І наслідки будуть плачевними. Якщо нічого не робити, то Росія може спробувати запустити і ракети по країнах НАТО.
Російська атака по Польщі: коротко
- Росія запустила щонайменше 19 безпілотників по території Польщі. Сталося це в ніч на 10 вересня.
- Президент США Дональд Трамп спершу заявив, що не радий через такий інцидент. Він припустив, що це взагалі могла бути помилка. При цьому у Польщі наголошували, що Росія спеціально спланувала цю операцію.
- Західні ЗМІ критикують реакцію країн НАТО на цей інцидент. Там стверджують, що фактично там ніяк на це не відреагували.