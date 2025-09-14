Про це 24 Каналу розповів політолог Валентин Гладких, зауваживши, що на сьогодні у Європі та США сформувалася достатньо велика кількість різних персонажів, які змушують Польщу та деяких інших політиків заплющити на все очі. І це прям катастрофа.

Які можуть бути подальші наслідки від цієї атаки?

Як наголосив Гладких, Росія здійснила акт агресії проти Польщі рівно через 24 роки, коли НАТО востаннє застосовувало 5 статтю. Тоді терористична організація "Аль-Каїда" здійснила теракти 11 вересня, захопивши пасажирські літаки. І реакція Штатів була жорсткою

Зараз терористична держава Росія атакувала безпілотники територію країни НАТО. І Альянс досить кволо реагує. А президент США Дональд Трамп навіть допускає, що це могла бути помилка з боку Росії.

Президент України Володимир Зеленський мав рацію, коли порівняв цю ситуацію з анексією Криму у 2014 році. Тоді європейські та американські партнери теж переконували нашу державу, що нібито нічого серйозного не відбувається.

Тоді нас переконали, що не треба реагувати. Бо може бути третя світова і так далі. Тоді у нас був дуже обмежений інструментарій, щоб пручатися. А в Польщі зараз достатньо політичної, економічної та мілітарної потуги, щоб не дозволити принизити себе. Але так виходить, що Росія просто плюнула їм в обличчя і зараз сміється,

– зазначив Гладких.

Ігнорувати проблеми – це найгірший спосіб взаємодіяти з реальністю. І наслідки будуть плачевними. Якщо нічого не робити, то Росія може спробувати запустити і ракети по країнах НАТО.

Російська атака по Польщі: коротко