Росія здійснила акт агресії проти Польщі. Але, на жаль, Сполучені Штати та інші "персонажі" намагаються переконати усіх, що нібито нічого не сталося.

Про це 24 Каналу розповів політолог Валентин Гладких, зауваживши, що на сьогодні у Європі та США сформувалася достатньо велика кількість різних персонажів, які змушують Польщу та деяких інших політиків заплющити на все очі. І це прям катастрофа.

Які можуть бути подальші наслідки від цієї атаки?

Як наголосив Гладких, Росія здійснила акт агресії проти Польщі рівно через 24 роки, коли НАТО востаннє застосовувало 5 статтю. Тоді терористична організація "Аль-Каїда" здійснила теракти 11 вересня, захопивши пасажирські літаки. І реакція Штатів була жорсткою

Зараз терористична держава Росія атакувала безпілотники територію країни НАТО. І Альянс досить кволо реагує. А президент США Дональд Трамп навіть допускає, що це могла бути помилка з боку Росії.

Президент України Володимир Зеленський мав рацію, коли порівняв цю ситуацію з анексією Криму у 2014 році. Тоді європейські та американські партнери теж переконували нашу державу, що нібито нічого серйозного не відбувається.

Тоді нас переконали, що не треба реагувати. Бо може бути третя світова і так далі. Тоді у нас був дуже обмежений інструментарій, щоб пручатися. А в Польщі зараз достатньо політичної, економічної та мілітарної потуги, щоб не дозволити принизити себе. Але так виходить, що Росія просто плюнула їм в обличчя і зараз сміється,

– зазначив Гладких.

Ігнорувати проблеми – це найгірший спосіб взаємодіяти з реальністю. І наслідки будуть плачевними. Якщо нічого не робити, то Росія може спробувати запустити і ракети по країнах НАТО.

