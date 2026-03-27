Впервые за много лет российские депутаты посетили США: встречу инициировала сторонница Москвы

Впервые за несколько лет делегация российских депутатов посетила США на фоне напряженных отношений из-за полномасштабной войны России против Украины. Встреча чиновников состоялась в четверг, 26 марта.

Об этом сообщила инициатор встречи, конгрессвумен и представитель Республиканской партии Анна Паулина Луна в соцсети Х.

Что известно о встрече чиновников?

По ее словам, встреча российских делегатов состоялась с представителями республиканцев и демократов. Ее инициатор Анна Паулина Луна назвала переговоры между чиновниками обеих сторон шагом к восстановлению диалога.

Сегодня, впервые за почти четверть века, пять членов Конгресса встретились с пятью членами российской Думы, чтобы обсудить мир и двусторонние отношения. Как представители двух крупнейших ядерных сверхдержав мира, мы должны нашим гражданам открытый диалог, идеи и открытые каналы коммуникации,

– написала она.

Конгрессвумен заверила, что в дальнейшем Соединенные Штаты будут способствовать продолжению подобного диалога и стремиться к миру и новым экономическим возможностям, как этого хочет администрация президента Дональда Трампа.

Справочно. Луна занимает критическую и даже антиукраинскую позицию. Она неоднократно выступала против предоставления военной помощи Украине, поддерживала инициативы по ее прекращению и поддерживает заключение любого мирного соглашения, даже если оно не будет предусматривать уступок со стороны России.



Встреча американской и российской делегаций в США

Как встречу прокомментировали в России?

В то же время директор Российского фонда прямых инвестиций и по совместительству посланник диктатора Владимира Путина, Кирилл Дмитриев, назвал подобную встречу делегаций обеих стран "исторической", прокомментировав это в Х.

По данным росСМИ, Москву представляли вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, первый заместитель председателя комитета по международным делам Вячеслав Никонов, и депутат Светлана Журова. Встреча продолжится и 27 марта.

Замечательное впечатление, замечательные переговоры,

– цитирует Чернышова пропагандистское издание "ТАСС".

Как США налаживают контакты с Россией?