Руководитель одной из ведущих компаний в сфере разработки технологий борьбы с дронами предупредил, что Европа сейчас имеет серьезный дефицит средств противодействия угрозам со стороны России. По его словам, для создания масштабной "стены из дронов" на территории континента понадобятся тысячи систем защиты.

Журналисты посетили завод в северном датском городе Ольборг. На прошлой неделе именно этот город оказался под угрозой вероятных атак российских беспилотников. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на SkyNews.

Почему Европа не готова противостоять российским дронам?

Количество установок, необходимых для защиты, является большим, а сегодня то, что уже установлено, очень и очень мало,

– объяснил Дэн Германсен, исполнительный директор MyDefence.

Он отметил, что для полной защиты типичного аэропорта понадобится около десяти систем обнаружения, а также дополнительное оборудование для глушения сигналов. Поэтому, если принимать во внимание всю инфраструктуру Европы, речь идет о необходимости в тысячах устройств.

Разработанные компанией технологии уже активно применяются украинскими военными на фронте для борьбы с российскими дронами. Это оборудование способно фиксировать приближение беспилотников, блокировать их сигнал и даже перенаправлять аппараты обратно к месту запуска. Кроме того, системы позволяют определять марку и модель дрона и устанавливать местонахождение его оператора.

В последнее время, как сообщил Германсен, все больше иностранных правительств интересуются приобретением таких датчиков.

"Аэропорты по всему миру успокоились относительно этой угрозы. Годами никто на самом деле не занимался этим, поэтому это не было драгоценным делом для инвестиций, и вдруг появляются аэропорты, которые чрезвычайно уязвимы к этой угрозе, и теперь все пытаются что-то сделать", – сказал Германсен.

Руководитель компании добавил, что необходимо выработать системный подход и устойчивую модель защиты объектов в будущем.

24 Канал пообщался с украинскими производителями вооружения и Defence экспертами о европейской "стене из дронов". Инцидент в Польше запустил процесс переосмысления подходов к ПВО – от фрагментарной национальной обороны к общей антидроновой "стене" для всего ЕС и даже Украины.

Как НАТО обсуждает новую угрозу в Копенгагене?

Предостережение Германсена прозвучало накануне встречи европейских лидеров в Копенгагене, где обсуждались вопросы безопасности после серии нарушений воздушного пространства Россией.

Когда я смотрю на Европу сегодня, я думаю, что мы находимся в самой сложной и опасной ситуации со времен окончания Второй мировой войны, а не холодной войны,

– сказала журналистам премьер-министр Дании Метте Фредериксен накануне встречи.

Она предупредила, что элементы гибридной войны России могут проявиться и в других странах.

Несмотря на то, что датские службы безопасности воздерживаются от публичных обвинений, ряд европейских государств прямо указывают на Москву. Инциденты произошли вскоре после того, как российские беспилотники были зафиксированы в воздушном пространстве Польши и Румынии.

Кроме того, прошлой неделе новые дроны появлялись вблизи военных баз в северной Германии. По данным Sky News, после развертывания систем борьбы с беспилотниками в Копенгагене в последние дни удалось предотвратить несколько потенциальных вторжений.

Правоохранительные органы и спецслужбы проверяют версию о том, что дроны могли запускаться с российского судна, замаскированного под грузовое, которое находилось в водах поблизости.

В среду французские военные провели операцию по перехвату танкера Boracay у побережья Франции. Судно подозревают в изменении названия и отказе сотрудничать с властями. Ранее его замечали возле Дании под другим названием – Pushpa, именно в период зафиксированных атак дронов.

Во время саммита в Копенгагене ввели чрезвычайные меры безопасности: беспилотникам запрещено летать по всей стране, военные корабли патрулируют побережье, а в главном аэропорту установлены антидронные системы. Страны НАТО также перебросили в Данию оборудование для защиты участников встречи.

Эксперты отмечают, что НАТО фактически вынуждено догонять новые угрозы, реагируя на них уже после их появления. Сейчас главная опасность – это беспилотники, но Москва, скорее всего, изменит тактику и попытается испытать европейскую оборону другими методами.

Что известно о российских дронах в Польше и Дании?