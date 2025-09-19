Не только Эстония: Польша заявила, что российские истребители тоже ей угрожали
- 19 сентября российские истребители совершили низкий пролет в районе добывающей платформы Petrobaltic, принадлежащей Польше.
- В стране назвали поведение оккупантов провокационным.
19 сентября Россия несколько раз нарушила воздушное пространство стран НАТО. Ее истребители пролетели над Эстонией, а также угрожали безопасности Польши.
Около 20:00 Морское подразделение Пограничной службы Польши пожаловалось на провокационное поведение России, передает 24 Канал.
Что известно о пролете истребителей России над Польшей?
Там рассказали, что два истребителя вооруженных сил России совершили низкий пролет в районе добывающей платформы Petrobaltic.
Службы, ответственные за безопасность Польши, постоянно мониторят ситуацию вокруг критической морской инфраструктуры, в том числе и за пределами территориальных вод страны,
– говорится в сообщении.
Справка: Добывающая платформа Petrobaltic – это морская нефтегазовая платформа, которая принадлежит польской компании LOTOS Petrobaltic. Она расположена в Балтийском море и предназначена для добычи нефти и газа с морского дна. Petrobaltic расположена вне территориальных вод Польши, но в пределах ее экономической зоны. Она является частью критической инфраструктуры Польши, поскольку платформа обеспечивает определенную часть национального энергетического суверенитета.
Напомним, что в этот же день утром три российских истребителя залетели на территорию Эстонии и приблизились к Таллинну. Вражеские самолеты пробыли в воздушном пространстве страны-члена НАТО 12 минут. НАТО подняло в воздух итальянские F-35 для их перехвата. После российские МиГ-31 были вынуждены бежать. Эстонский МИД вызвал Временного поверенного в делах Российской Федерации в Эстонии, чтобы выразить протест и вручить ноту. Правительство страны решило обратиться к НАТО с просьбой о консультациях, предусмотренные статьей 4.
Что известно о последних российских провокациях в отношении НАТО?
- 10 сентября ночью 19 беспилотников нарушили воздушное пространство Польши. Варшаве пришлось сбивать вражеские дроны. Известно, что они не имели взрывчатки.
- В Польше считают, что оккупанты действовали намеренно, в США не могут сказать наверняка, был ли у россиян злой умысел, а Кремль отрицает атаку.
- 13 сентября российский дрон залетел уже в Румынию. Он пробыл в воздушном пространстве страны 50 минут. Когда F-16 уже хотели его сбить, он вернулся в Украину.