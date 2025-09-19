19 сентября Россия несколько раз нарушила воздушное пространство стран НАТО. Ее истребители пролетели над Эстонией, а также угрожали безопасности Польши.

Около 20:00 Морское подразделение Пограничной службы Польши пожаловалось на провокационное поведение России, передает 24 Канал.

Что известно о пролете истребителей России над Польшей?

Там рассказали, что два истребителя вооруженных сил России совершили низкий пролет в районе добывающей платформы Petrobaltic.

Службы, ответственные за безопасность Польши, постоянно мониторят ситуацию вокруг критической морской инфраструктуры, в том числе и за пределами территориальных вод страны,

– говорится в сообщении.

Справка: Добывающая платформа Petrobaltic – это морская нефтегазовая платформа, которая принадлежит польской компании LOTOS Petrobaltic. Она расположена в Балтийском море и предназначена для добычи нефти и газа с морского дна. Petrobaltic расположена вне территориальных вод Польши, но в пределах ее экономической зоны. Она является частью критической инфраструктуры Польши, поскольку платформа обеспечивает определенную часть национального энергетического суверенитета.

Напомним, что в этот же день утром три российских истребителя залетели на территорию Эстонии и приблизились к Таллинну. Вражеские самолеты пробыли в воздушном пространстве страны-члена НАТО 12 минут. НАТО подняло в воздух итальянские F-35 для их перехвата. После российские МиГ-31 были вынуждены бежать. Эстонский МИД вызвал Временного поверенного в делах Российской Федерации в Эстонии, чтобы выразить протест и вручить ноту. Правительство страны решило обратиться к НАТО с просьбой о консультациях, предусмотренные статьей 4.

Что известно о последних российских провокациях в отношении НАТО?