19 сентября три российских МиГ-31 на 12 минут залетели в Эстонию. После появления истребителей НАТО они должны были бежать. Стало известно, куда держали курс вражеские самолеты, пока не были перехвачены силами Альянса.

Сообщалось, что МиГи оказались над Финским заливом вблизи острова Вайндло, что примерно в 81 километре от Хельсинки. На самом деле, российские самолеты могли залететь гораздо глубже в Эстонию, передает 24 Канал со ссылкой на The Times.

Куда направлялись российские истребители, которые вторглись в Эстонию?

По словам командира миссии по воздушному патрулированию НАТО подполковника Гаэтано Фарина, российские МиГ-31, очевидно, направлялись в сторону Таллинна. Эту же информацию The Times подтвердил европейский дипломат.

Других деталей инцидента издание не приводит.

Напомним, что в минобороны России цинично отрицали нарушение воздушного пространства Эстонии. Там отметили, что их самолеты совершили пролет над "нейтральными водами" Балтийского моря.

Известно, что и раньше российские самолеты нарушали воздушное пространство Эстонии, однако ни разу они не задерживались над страной НАТО на такое долгое время.

По данным СМИ, вражеские истребители проигнорировали сигналы пилотов НАТО, которые патрулировали небо. Сначала их перехватили финские истребители, а затем сопровождали итальянские F-35.

Что известно о реакции НАТО на инцидент?