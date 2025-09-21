19 сентября три российских истребителя на 12 минут залетели в воздушное пространство Эстонии. В связи с этим страна созывает экстренное заседание Совбеза ООН.

Заседание состоится в понедельник, 22 сентября, в 17:00. Это будет первый случай за 34 года членства Эстонии в ООН, когда страна инициировала экстренное заседание Совбеза, передает 24 Канал со ссылкой на ERR.ee.

Смотрите также Во время полета над Эстонией российские МиГ-31 проигнорировали сигналы пилотов НАТО

Что известно о нарушении Россией воздушного пространства Эстонии?

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна отметил, что "Россия подрывает ключевые принципы безопасности всех стран-членов ООН. Также он отметил, что инцидент с истребителями является частью кампании Кремля, направленной на проверку решимости Европы и НАТО защищать собственные границы.

Министр напомнил, что 10 сентября 19 российских беспилотников залетели в Польшу, а 13 сентября российский дрон 50 минут летал над Румынией. Цахкна подчеркнул, что таким образом Москва нагнетает региональную и глобальную напряженность. "Такие действия требуют международной реакции", – добавил он.

Напомним, что Россия не признает нарушение воздушного пространства Эстонии. Она заявила, что ее самолеты, якобы, совершили полет "в соответствии с международными правилами", а их маршрут "пролегал над нейтральными водами Балтийского моря".

Как в мире отреагировали на инцидент с российскими истребителями в Эстонии?