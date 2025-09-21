Раньше такого не было: Эстония срочно созывает Совбез ООН
- 19 сентября три российских истребителя нарушили воздушное пространство Эстонии.
- 22 сентября Эстония созывает экстренное заседание Совбеза ООН.
19 сентября три российских истребителя на 12 минут залетели в воздушное пространство Эстонии. В связи с этим страна созывает экстренное заседание Совбеза ООН.
Заседание состоится в понедельник, 22 сентября, в 17:00. Это будет первый случай за 34 года членства Эстонии в ООН, когда страна инициировала экстренное заседание Совбеза, передает 24 Канал со ссылкой на ERR.ee.
Смотрите также Во время полета над Эстонией российские МиГ-31 проигнорировали сигналы пилотов НАТО
Что известно о нарушении Россией воздушного пространства Эстонии?
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна отметил, что "Россия подрывает ключевые принципы безопасности всех стран-членов ООН. Также он отметил, что инцидент с истребителями является частью кампании Кремля, направленной на проверку решимости Европы и НАТО защищать собственные границы.
Министр напомнил, что 10 сентября 19 российских беспилотников залетели в Польшу, а 13 сентября российский дрон 50 минут летал над Румынией. Цахкна подчеркнул, что таким образом Москва нагнетает региональную и глобальную напряженность. "Такие действия требуют международной реакции", – добавил он.
Напомним, что Россия не признает нарушение воздушного пространства Эстонии. Она заявила, что ее самолеты, якобы, совершили полет "в соответствии с международными правилами", а их маршрут "пролегал над нейтральными водами Балтийского моря".
Как в мире отреагировали на инцидент с российскими истребителями в Эстонии?
- Правительство Эстонии инициировало консультации в соответствии со статьей 4 Устава НАТО. Североатлантический совет соберется в начале новой недели для детального обсуждения произошедшего.
- В 2025 году Россия уже 4 раза нарушила воздушное пространство Эстонии. Однако, по словам, Цахкна, инцидент 19 сентября является беспрецедентно дерзким.
- Чешский президент Петр Павел считает, что российские самолеты, нарушающие воздушное пространство НАТО, должны быть сбиты.
- Дональд Трамп отреагировал довольно вяло. Сначала он заявил, что ему не нравится то, что произошло в Эстонии. Президент США заметил, что этот инцидент может обернуться серьезными проблемами. Позже американский лидер вообще сказал, что до сих пор "не проинформирован" о российских истребителях в Эстонии, когда его спросили, почему нет заявления США по этому поводу.