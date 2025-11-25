Снова пересекли границу: Румыния и Молдова фиксировали вторжение российских "Шахедов"

Россия продолжает массированно запускать дроны. Последствия кремлевской агрессии фиксируют в соседних с Украиной государствах. В частности вражеские БпЛА пересекали границы Румынии и Молдовы.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Министерства национальной обороны Румынии и TV8.

Что известно о российских дронах в Румынии и Молдове?

Утром 25 ноября Воздушные силы Румынии зафиксировали несколько случаев проникновения дронов в национальное воздушное пространство.

Радары Министерства национальной обороны страны зафиксировали цель,, которая двигалась со стороны Украины в направлении коммуны Килия Веке в уезде Тулча.

В 06:28 с базы "Михай Когелничану" подняли два немецких истребителя Eurofighter Typhoon для мониторинга ситуации. В 06:55 в зоне Тулча объявили тревогу Ro-Alert.

В 07:11 Eurofighter сообщили о потере контакта с дроном, который уже находился над территорией Украины. Позже, в 07:37, в воздух подняли два истребителя F-16 с базы 86, а в 07:48 тревогу объявили для области Галац.

В 07:50 системы радаров зафиксировали второе проникновение дрона, с которым F-16 также установили контакт. Ситуация остается под контролем Министерства обороны Румынии.

К тому же в результате массированной атаки России по Украине в ночь на 25 ноября системы наблюдения Воздушных сил Молдовы зафиксировали шесть беспилотников, незаконно нарушивших воздушное пространство страны.

Обратите внимание! Во Флорештском районе Молдовы в населенном пункте Кухурешть-де-Жос дрон упал на дом сторожа.

Людей эвакуировали, а периметр оцепили правоохранители. На месте работает группа технического и взрывотехнического подразделения полиции.

Заметим, что незадолго до этого, в ночь на 24 ноября, Пограничная полиция Молдовы подтвердила нарушение своего воздушного пространства дроном типа "Шахед" во время комбинированной атаки России на Украину.

По данным пограничников, беспилотный летательный аппарат двигался по направлению Виноградовка – Вулканешты, пересек границу с Румынией в районе населенных пунктов Колыбаш (Кагульский район) и Вадул-луй-Исак.

Румынскую сторону немедленно проинформировали о ситуации.

