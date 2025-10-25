Очередная провокация: Япония подняла авиацию из-за пролета ядерных бомбардировщиков России

Япония подняла в воздух истребители в субботу, 25 октября, из-за пролета вдоль ее границы российских стратегических бомбардировщиков, которые способны нести ядерное оружие.

Отметим, что это не первая провокация России в отношении Японии.

Что известно об инциденте?

Министерство обороны России признало, что истребители сопровождали его стратегические бомбардировщики Ту-95 во время, как отмечает российское оборонное ведомства, "рутинного патрулирования над нейтральными водами".

По данным агентства, это произошло за несколько часов до того, как новая госпожа премьер-министр Японии Санаэ Такаичи в своей первой речи в парламенте пообещала ускорить наращивание оборонной мощи страны.

По ее словам, военные действия России, а также Китая и КНДР, вызывают "серьезное беспокойство". Отметим, что вышеупомянутый инцидент также прокомментировало японское оборонное ведомство. Там рассказали детали.

Так, Министерство обороны Японии сообщило, что два бомбардировщика Ту-95 сопровождали два истребителя Су-35. Они сначала летели в направлении японского острова Садо, а затем повернули на север.

Россия ежедневно проводит военные операции вокруг нашей страны, одновременно вторгаясь в Украину – это реальность,

– заявил министр обороны Синдзиро Коидзуми.

Также премьер выразила восхищение "особым глобальным партнерством" с Украиной. Она похвалила украинского президента Владимира Зеленского и украинцев за мужество "ежедневно противостоять агрессии".

Предыдущие провокации России