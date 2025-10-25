Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на агентство Reuters. Отметим, что это не первая провокация России в отношении Японии.
Что известно об инциденте?
Министерство обороны России признало, что истребители сопровождали его стратегические бомбардировщики Ту-95 во время, как отмечает российское оборонное ведомства, "рутинного патрулирования над нейтральными водами".
По данным агентства, это произошло за несколько часов до того, как новая госпожа премьер-министр Японии Санаэ Такаичи в своей первой речи в парламенте пообещала ускорить наращивание оборонной мощи страны.
По ее словам, военные действия России, а также Китая и КНДР, вызывают "серьезное беспокойство". Отметим, что вышеупомянутый инцидент также прокомментировало японское оборонное ведомство. Там рассказали детали.
Так, Министерство обороны Японии сообщило, что два бомбардировщика Ту-95 сопровождали два истребителя Су-35. Они сначала летели в направлении японского острова Садо, а затем повернули на север.
Россия ежедневно проводит военные операции вокруг нашей страны, одновременно вторгаясь в Украину – это реальность,
– заявил министр обороны Синдзиро Коидзуми.
Также премьер выразила восхищение "особым глобальным партнерством" с Украиной. Она похвалила украинского президента Владимира Зеленского и украинцев за мужество "ежедневно противостоять агрессии".
Предыдущие провокации России
Российский самолет Су-30 и самолет-заправщик Ил-78 23 октября пересекли воздушное пространство Литвы. Россия заявила, что они осуществляли плановые учебно-тренировочные полеты над Калининградской областью.
Известно, что в конце сентября воздушные силы НАТО несколько раз перехватывали российские самолеты в международном воздушном пространстве над Балтикой. Вражеские истребители каждый раз нарушали правила полетов.
Так 25 сентября в НАТО заявили о перехвате двумя венгерскими истребителями Gripen пяти российских военных самолетов. Отмечается, что Су-30, Су-35 и три МиГ-31 пролетели вблизи воздушного пространства Латвии.