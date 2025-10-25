Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на агентство Reuters. Зазначимо, що це не перша провокація Росії стосовно Японії.

Що відомо про інцидент?

Міністерство оборони Росії визнало, що винищувачі супроводжували його стратегічні бомбардувальники Ту-95 під час, як наголошує російське оборонне відомства, "рутинного патрулювання над нейтральними водами".

За даними агентства, це сталося за кілька годин до того, як нова пані прем'єр-міністр Японії Санае Такаїчі у своїй першій промові в парламенті пообіцяла пришвидшити нарощування оборонної потужності країни.

За її словами, військові дії Росії, а також Китаю і КНДР, викликають "серйозне занепокоєння". Зазначимо, що вищезгаданий інцидент також прокоментувало японське оборонне відомство. Там розповіли деталі.

Так, Міністерство оборони Японії повідомило, що два бомбардувальники Ту-95 супроводжували два винищувачі Су-35. Вони спочатку летіли в напрямку японського острова Садо, а потім повернули на північ.

Росія щодня проводить військові операції навколо нашої країни, одночасно вторгуючись в Україну – це реальність,

– заявив міністр оборони Шінджіро Коїдзумі.

Також прем'єрка висловила захоплення "особливим глобальним партнерством" з Україною. Вона похвалила українського президента Володимира Зеленського та українців за мужність "щодня протистояти агресії".

