Чергова провокація: Японія підійняла авіацію через проліт ядерних бомбардувальників Росії
- Японія підняла винищувачі через проліт російських стратегічних бомбардувальників Ту-95 уздовж її кордону.
- Інцидент стався перед першою промовою нової прем'єрки, яка пообіцяла нарощувати оборонну потужність.
Японія підійняла в повітря винищувачі у суботу, 25 жовтня, через проліт уздовж її кордону російських стратегічних бомбардувальників, які здатні нести ядерну зброю.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на агентство Reuters. Зазначимо, що це не перша провокація Росії стосовно Японії.
Дивіться також Залізна леді Японії: хто така Санае Такаїчі, яка стала першою жінкою-прем'єром, та що зміниться для України
Що відомо про інцидент?
Міністерство оборони Росії визнало, що винищувачі супроводжували його стратегічні бомбардувальники Ту-95 під час, як наголошує російське оборонне відомства, "рутинного патрулювання над нейтральними водами".
За даними агентства, це сталося за кілька годин до того, як нова пані прем'єр-міністр Японії Санае Такаїчі у своїй першій промові в парламенті пообіцяла пришвидшити нарощування оборонної потужності країни.
За її словами, військові дії Росії, а також Китаю і КНДР, викликають "серйозне занепокоєння". Зазначимо, що вищезгаданий інцидент також прокоментувало японське оборонне відомство. Там розповіли деталі.
Так, Міністерство оборони Японії повідомило, що два бомбардувальники Ту-95 супроводжували два винищувачі Су-35. Вони спочатку летіли в напрямку японського острова Садо, а потім повернули на північ.
Росія щодня проводить військові операції навколо нашої країни, одночасно вторгуючись в Україну – це реальність,
– заявив міністр оборони Шінджіро Коїдзумі.
Також прем'єрка висловила захоплення "особливим глобальним партнерством" з Україною. Вона похвалила українського президента Володимира Зеленського та українців за мужність "щодня протистояти агресії".
Попередні провокації Росії
Російський літак Су-30 та літак-заправник Іл-78 23 жовтня перетнули повітряний простір Литви. Росія заявила, що вони здійснювали планові навчально-тренувальні польоти над Калінінградською областю.
Відомо, що наприкінці вересня повітряні сили НАТО кілька разів перехоплювали російські літаки у міжнародному повітряному просторі над Балтикою. Ворожі винищувачі щоразу порушували правила польотів.
Так 25 вересня в НАТО заявили про перехоплення двома угорськими винищувачами Gripen п'яти російських військових літаків. Зазначається, що Су-30, Су-35 і три МіГ-31 пролетіли поблизу повітряного простору Латвії.