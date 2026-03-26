В Румынии ночью разбился российский БпЛА
- Российский БпЛА вошел в румынское воздушное пространство и разбился возле города Парчеш после того, как его подбила украинская ПВО.
- О материальном ущербе или жертвах не сообщалось, обломки беспилотника уже нашли.
Минобороны Румынии 26 марта сообщило, что после ночной атаки России на Украину один из дронов вошел в румынское воздушное пространство. Беспилотник пролетел 4 километра, прежде чем разбился за пределами города Парчеш, уезд Тулча.
Обломки уже нашли. Об этом сообщает Digi24.
Что известно о БпЛА, который упал в Румынии?
Минобороны Румынии заявило, что беспилотник подбила украинская ПВО. Он вошел в румынское воздушное пространство в 00:44.
По данным Инспекции по чрезвычайным ситуациям, по меньшей мере 10 человек позвонили на единый номер экстренной помощи 112 и сообщили о громких звуках.
О материальном ущербе или жертвах не сообщалось.
Напомним, что Россия ночью осуществила новую серию атак беспилотников на гражданские и инфраструктурные цели в Одесской области вблизи речной границы с Румынией, в северной части уезда Тулча.
Мониторили воздушную обстановку 2 самолета F-16.
Другие подобные случаи
В ночь на 25 марта 2 БпЛА залетели из России на территорию Латвии и Эстонии. В Латвии инцидент прошел без последствий. А вот в Эстонии беспилотник врезался в трубу Аувереской электростанции.
На Западе предположили, что это были украинские дроны, которые летели бомбить Усть-Лугу в Ленинградской области. В МИД Украины не подтвердили и не опровергли эту версию, но отметили причиной всех инцидентов с дронами на территории других стран является война России против Украины.
А командующий беспилотных систем противовоздушной обороны Юрий Черевашенко в эфире 24 Канала отметил, что дроны такого типа украинская ПВО не использует. Он указал на возможные действия России вблизи границ НАТО.