В Румынии ночью разбился российский БпЛА

Минобороны Румынии 26 марта сообщило, что после ночной атаки России на Украину один из дронов вошел в румынское воздушное пространство. Беспилотник пролетел 4 километра, прежде чем разбился за пределами города Парчеш, уезд Тулча.

Обломки уже нашли. Об этом сообщает Digi24.

Что известно о БпЛА, который упал в Румынии?

Минобороны Румынии заявило, что беспилотник подбила украинская ПВО. Он вошел в румынское воздушное пространство в 00:44.

По данным Инспекции по чрезвычайным ситуациям, по меньшей мере 10 человек позвонили на единый номер экстренной помощи 112 и сообщили о громких звуках.

О материальном ущербе или жертвах не сообщалось.

Напомним, что Россия ночью осуществила новую серию атак беспилотников на гражданские и инфраструктурные цели в Одесской области вблизи речной границы с Румынией, в северной части уезда Тулча.

Мониторили воздушную обстановку 2 самолета F-16.

