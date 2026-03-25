Командующий беспилотных систем противовоздушной обороны Юрий Черевашенко в эфире 24 Канала сказал, что дроны такого типа украинская ПВО не использует. Он также объяснил, почему в этой истории стоит смотреть не только на версию о потере управления, но и на действия самой России вблизи границ стран НАТО.

Россия провоцирует страны НАТО дронами

Черевашенко сразу заметил, что дроны, которые залетали в страны Балтии, не относятся к тем средствам, которые использует украинская противовоздушная оборона.

К слову: После падения нескольких дронов в Литве и Эстонии в МИД Украины не подтвердили и не опровергли, что они могли быть украинскими. Представитель Георгий Тихий заявил, что Киев выясняет все обстоятельства вместе с партнерами. Он также отметил, что в странах Балтии связывают такие инциденты с российской агрессией против Украины и считают, что ответом должно быть усиление давления на Москву.

Но дальше он обратил внимание на другое: Россия уже давно проверяет реакцию стран НАТО полетами своих беспилотников вблизи границ и даже с их пересечением. Именно в этой логике он предлагает смотреть и на новые инциденты в Балтии.

Противник испытывает на прочность страны НАТО. Противник провоцирует страны НАТО полетами своих беспилотников вблизи государственной границы стран – членов НАТО и с пересечением государственной границы,

– объяснил Черевашенко.

Он не исключил, что часть таких целей ближе к границе могут подавлять средствами радиоэлектронной борьбы, после чего беспилотники теряют контроль. Но случаи, которые ранее видели в Польше, Румынии и Молдове, он скорее относит не к случайным залетам, а к сознательным провокациям.

Вниманию! В Молдове во время массированной российской атаки на Украину обнаружили обломки беспилотника со взрывчаткой. По предварительным данным, речь шла о российском ударном дроне, который нарушил воздушное пространство страны и упал вблизи украинской границы. Президент Майя Санду заявила, что этот случай является серьезным нарушением суверенитета Молдовы и еще одним доказательством того, что война России против Украины напрямую влияет на безопасность всего региона.

На это, по его словам, указывает и то, что многие такие дроны не имели боевой части, зато были оснащены увеличенными баками для более дальнего полета.

Большинство беспилотников, которые туда залетали, они не имели боевой части, но имели увеличенные баки, то есть были рассчитаны на пролет большего расстояния, чем это территория Украины,

– отметил командующий беспилотных систем противовоздушной обороны.

Поэтому он считает, что Россия не просто запускает беспилотники вслепую, а целенаправленно создает напряжение у границ Альянса. Такие полеты позволяют ей одновременно тестировать реакцию партнеров и подпитывать нервозность в регионе.

