У Румунії вночі розбився російський БпЛА

Міноборони Румунії 26 березня повідомило, що після нічної атаки Росії на Україну один із дронів увійшов у румунський повітряний простір. Безпілотник пролетів 4 кілометри, перш ніж розбився за межами міста Парчеш, повіт Тулча.

Уламки уже знайшли. Про це повідомляє Digi24.

Дивіться також Росіяни знову атакували залізничну та портову інфраструктуру у низці регіонів

Що відомо про БпЛА, який впав у Румунії?

Міноборони Румунії заявило, що безпілотник підбила українська ППО. Він увійшов у румунський повітряний простір о 00:44.

За даними Інспекції з надзвичайних ситуацій, щонайменше 10 людей зателефонували на єдиний номер екстреної допомоги 112 та повідомили про гучні звуки.

Про матеріальні збитки чи жертв не повідомлялося.

Нагадаємо, що Росія вночі здійснила нову серію атак безпілотників на цивільні та інфраструктурні цілі на Одещині поблизу річкового кордону з Румунією, у північній частині повіту Тулча.

Моніторили повітряну обстановку 2 літаки F-16.

Інші подібні випадки