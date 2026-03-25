МЗС України відреагувало на подію. Втім, там не підтвердили і не спростували версію про те, що ці дрони можуть бути українськими.

Що кажуть в МЗС України про дрони в Балтиці?

Речник українського зовнішньополітичного відомства Георгій Тихий наголосив: у країнах Балтії, на жаль, постійно стаються інциденти з дронами різного типу. Втім, партнери розуміють, що причиною є війна Росії проти України.

Ми на контакті з нашими партнерами. З'ясовуємо всі обставини тих випадків, про які йдеться. (...) Я вам можу точно сказати, що всі наші балтійські партнери не мають жодних сумнівів, що причина всіх цих випадків – це російська агресія проти України, розв'язана Росією війна. І ми з ними абсолютно єдині в позиції, що наслідком цих інцидентів має бути посилення тиску на Москву, запровадження додаткових санкцій проти Росії і так далі,

– повідомив Тихий.

Зверніть увагу! 23 березня в Литві заявили, що БпЛА впав у вкрите льодом озеро приблизно за 20 кілометрів від кордону з Білоруссю.

Що відомо про дрони над Балтією наприкінці березня 2026 року?

Уночі 25 березня два безпілотники залетіли з території Росії у Балтику. Той, який залетів до Латвії, вибухнув без наслідків, а от в Естонії БпЛА врізався у трубу Аувереської електростанції.

На Заході припустили, що це були українські дрони, які летіли бомбити ленінградську Усть-Лугу та збилися зі шляху. В збройних силах Латвії кажуть, що безпілотник із двигуном внутрішнього згоряння та, імовірно, боєголовкою.

Чи правда, що Росія може почати війну проти Естонії найближчим часом?

Таку інформацію поширили Bild 16 березня. Мовляв, росіяни просувають у соцмережах ідею проголошення "Нарвської народної республіки".

Фахівець зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов у розмові з 24 Каналом висловив упевненість, що Путін нападе на країни Балтії. Це може статися вже найближчими місяцями. Причина – потрібно виправдати тиск на росіян у вигляді вимкнення інтернету та блокування телеграму, а також показати Росію переможницею. Оскільки в Україні нічого не виходить.

А от політолог Вадим Денисенко в коментарі для RFI висловив іншу думку. Вікно можливостей для нападу на Балтику в росіян є, адже американці зайняті Іраном. Але Путін навряд чи ним скористається, бо сваритися з Трампом не хочеться, "прості росіяни" можуть збунтуватися, а для розпаду ЄС і НАТО потрібно щось значно більше, аніж плацдарм у Нарві.