Уламки уже знайшли. Про це повідомляє Digi24.
Дивіться також Росіяни знову атакували залізничну та портову інфраструктуру у низці регіонів
Що відомо про БпЛА, який впав у Румунії?
Міноборони Румунії заявило, що безпілотник підбила українська ППО. Він увійшов у румунський повітряний простір о 00:44.
За даними Інспекції з надзвичайних ситуацій, щонайменше 10 людей зателефонували на єдиний номер екстреної допомоги 112 та повідомили про гучні звуки.
Про матеріальні збитки чи жертв не повідомлялося.
Нагадаємо, що Росія вночі здійснила нову серію атак безпілотників на цивільні та інфраструктурні цілі на Одещині поблизу річкового кордону з Румунією, у північній частині повіту Тулча.
Моніторили повітряну обстановку 2 літаки F-16.
У ніч на 25 березня 2 БпЛА залетіли з Росії на територію Латвії та Естонії. У Латвії інцидент минув без наслідків. А от в Естонії безпілотник врізався у трубу Аувереської електростанції.
На Заході припустили, що це були українські дрони, які летіли бомбити Усть-Лугу у Ленінградській області. У МЗС України не підтвердили і не спростували цю версію, але наголосили причиною усіх інцидентів з дронами на території інших країн є війна Росії проти України.
А командувач безпілотних систем протиповітряної оборони Юрій Черевашенко в ефірі 24 Каналу зазначив, що дрони такого типу українська ППО не використовує. Він вказав на можливі дії Росії поблизу кордонів НАТО.