Российский корабль нарушил морскую границу Эстонии: Таллин вызвал российского посла

Российский пограничный корабль "Сочи 500" из серии "Светляк" без разрешения вошел в территориальные воды Эстонии. Там он находился около 35 минут.

Инцидент произошел утром 26 июля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ERR.

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Что известно об инциденте с российским кораблем в водах Эстонии?

Нарушение произошло утром 26 июля вблизи острова Вайндлоо. По действующему эстонскому законодательству, иностранные военные корабли имеют право на мирный проход только при условии предупреждения МИД страны минимум за 48 часов. В данном случае Россия такого уведомления не присылала.

Военно-морские силы Эстонии следили за ситуацией, идентифицировали корабль и установили факт нарушения границы. В ответ на нарушение 28 июля Министерство иностранных дел Эстонии вручило ноту протеста временному поверенному в делах России в Таллинне.

"Нарушение морской границы Эстонии со стороны России – это серьезный и неприемлемый инцидент. Это сообщение было передано и временному поверенному России", – заявил министр иностранных дел Маргус Цахкна.

Как отмечает издание, в этом году это первое подобное нарушение со стороны России.