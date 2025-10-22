Укр Рус
Российский военный корабль перехватили в территориальных водах Великобритании
22 октября, 22:45
3

Российский военный корабль перехватили в территориальных водах Великобритании

Татьяна Бабич
Основні тези
  • Российский эсминец "Вице-адмирал Кулаков" отследили британцы в Северном море.
  • Его мониторили в течение 48 часов в координации с союзниками из Франции и Нидерландов.

На днях в британских водах отследили и сопроводили российское военное судно. Российский эсминец "Вице-адмирал Кулаков" проходил через пролив Ла-Манш. Там его передвижение контролировали в течение 48 часов.

Впервые британский корабль действовал по прямому приказу НАТО, а не из Лондона. Об этом со ссылкой на Королевский военно-морской флот информирует Sky News, передает 24 Канал.

Как британский флот отреагировал на российское судно?

К мероприятиям по наблюдению за военным кораблем России привлекли эсминец и вертолет Королевского флота, которые использовали современные системы мониторинга и датчики для перехвата судна в Северном море.

Британский эсминец следил за движением судна "Вице-адмирал Кулаков" на запад через пролив Ла-Манш до острова Уэссан у французского побережья. Мониторинг продолжался с пятницы, 17 октября, по воскресенье, 19 октября.

К слову, операция также включала координацию с союзными силами. Так, вертолет NH90 Военно-воздушных сил Нидерландов и корабли ВМС Франции обеспечивали поддержку и контроль ситуации.

Министр по вопросам вооруженных сил Великобритании Эл Карнс подчеркнул, что Королевский флот всегда готов реагировать на активность российского флота и осуществляет постоянное наблюдение для защиты территориальных вод страны.

В свою очередь командир HMS Duncan, Дейан Ли, отметил, что операция демонстрирует преданность Королевского флота обеспечению безопасности вод Великобритании и эффективное взаимодействие с союзниками по НАТО для защиты общих морских пространств.

Что известно о российских кораблях?

  • Так называемый российский "теневой флот" сейчас составляет около 17% всех нефтяных танкеров мира – это примерно 940 судов. Такие корабли часто работают под чужими флагами и пользуются сомнительными страховыми схемами, чтобы обойти международные санкции и ограничения на цены российской нефти.

  • Недавно спецподразделения ГУР Украины нанесли точный удар по российскому судну MPSV07 вблизи Новороссийска. Ориентировочная стоимость пораженного корабля составляет около 60 миллионов долларов.

  • Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан отметил, что эта операция ГУР была проведена на высоком уровне.

  • Свитан подчеркнул, что уничтожение этого судна является ощутимой потерей для Черноморского флота России, ведь таких кораблей у врага осталось немного.