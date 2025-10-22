Российский военный корабль перехватили в территориальных водах Великобритании

На днях в британских водах отследили и сопроводили российское военное судно. Российский эсминец "Вице-адмирал Кулаков" проходил через пролив Ла-Манш. Там его передвижение контролировали в течение 48 часов.

Впервые британский корабль действовал по прямому приказу НАТО, а не из Лондона. Об этом со ссылкой на Королевский военно-морской флот информирует Sky News, передает 24 Канал.

Как британский флот отреагировал на российское судно?

К мероприятиям по наблюдению за военным кораблем России привлекли эсминец и вертолет Королевского флота, которые использовали современные системы мониторинга и датчики для перехвата судна в Северном море.

Британский эсминец следил за движением судна "Вице-адмирал Кулаков" на запад через пролив Ла-Манш до острова Уэссан у французского побережья. Мониторинг продолжался с пятницы, 17 октября, по воскресенье, 19 октября.

К слову, операция также включала координацию с союзными силами. Так, вертолет NH90 Военно-воздушных сил Нидерландов и корабли ВМС Франции обеспечивали поддержку и контроль ситуации.

Министр по вопросам вооруженных сил Великобритании Эл Карнс подчеркнул, что Королевский флот всегда готов реагировать на активность российского флота и осуществляет постоянное наблюдение для защиты территориальных вод страны.

В свою очередь командир HMS Duncan, Дейан Ли, отметил, что операция демонстрирует преданность Королевского флота обеспечению безопасности вод Великобритании и эффективное взаимодействие с союзниками по НАТО для защиты общих морских пространств.

Что известно о российских кораблях?