Об этом 24 Каналу рассказал полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, отметив, что это была просто филигранная работа Главного управления разведки. Они застали их врасплох. И как результат – очередной пораженный российский корабль.

Чем удалось уничтожить российский корабль?

Как отметил Свитан, в последнее время ГУР удивляет своими операциями и на воде, и под водой, и в воздухе, и на земле. Это – действительно виртуозная работа.

На этот раз им удалось поразить дроном корабль проекта MPSV07. Вероятно, он выполнял задачи разведки и контроля радиопространства. Самое важное, что удалось попасть именно в локатор корабля. Он является особенно ценным для российских оккупантов.

Есть много вопросов относительно того, как именно организовали эту операцию. Но детали сейчас никто не будет сообщать.

Условно, дрон мог просто лететь туда по воздуху. Или же его доставили ближе к цели на безэкипажном катере. Тут возможны разные варианты,

– отметил Свитан.

ГУР ударили по российскому кораблю: коротко