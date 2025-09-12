Об этом 24 Каналу рассказал полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, отметив, что это была просто филигранная работа Главного управления разведки. Они застали их врасплох. И как результат – очередной пораженный российский корабль.
К теме Носители "Калибров" вынуждены маневрировать: почему порт Новороссийска опасен для россиян
Чем удалось уничтожить российский корабль?
Как отметил Свитан, в последнее время ГУР удивляет своими операциями и на воде, и под водой, и в воздухе, и на земле. Это – действительно виртуозная работа.
На этот раз им удалось поразить дроном корабль проекта MPSV07. Вероятно, он выполнял задачи разведки и контроля радиопространства. Самое важное, что удалось попасть именно в локатор корабля. Он является особенно ценным для российских оккупантов.
Есть много вопросов относительно того, как именно организовали эту операцию. Но детали сейчас никто не будет сообщать.
Условно, дрон мог просто лететь туда по воздуху. Или же его доставили ближе к цели на безэкипажном катере. Тут возможны разные варианты,
– отметил Свитан.
ГУР ударили по российскому кораблю: коротко
- 10 сентября спецназовцы ГУР ударили по российскому кораблю MPSV07 под Новороссийском. Его стоимость составляет около 60 миллионов долларов. Россия имеет еще 4 таких корабля.
- Проект MPSV07 официально предназначен для проведения спасательных операций на море. Однако россияне использовали этот корабль для разведывательной деятельности под прикрытием.
- Представитель Военно-Морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что этот корабль выполняет различные задачи. К примеру, может осматривать подходные пути.