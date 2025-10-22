Впервые британский корабль действовал по прямому приказу НАТО, а не из Лондона. Об этом со ссылкой на Королевский военно-морской флот информирует Sky News, передает 24 Канал.
Как британский флот отреагировал на российское судно?
К мероприятиям по наблюдению за военным кораблем России привлекли эсминец и вертолет Королевского флота, которые использовали современные системы мониторинга и датчики для перехвата судна в Северном море.
Британский эсминец следил за движением судна "Вице-адмирал Кулаков" на запад через пролив Ла-Манш до острова Уэссан у французского побережья. Мониторинг продолжался с пятницы, 17 октября, по воскресенье, 19 октября.
К слову, операция также включала координацию с союзными силами. Так, вертолет NH90 Военно-воздушных сил Нидерландов и корабли ВМС Франции обеспечивали поддержку и контроль ситуации.
Министр по вопросам вооруженных сил Великобритании Эл Карнс подчеркнул, что Королевский флот всегда готов реагировать на активность российского флота и осуществляет постоянное наблюдение для защиты территориальных вод страны.
В свою очередь командир HMS Duncan, Дейан Ли, отметил, что операция демонстрирует преданность Королевского флота обеспечению безопасности вод Великобритании и эффективное взаимодействие с союзниками по НАТО для защиты общих морских пространств.
Что известно о российских кораблях?
Так называемый российский "теневой флот" сейчас составляет около 17% всех нефтяных танкеров мира – это примерно 940 судов. Такие корабли часто работают под чужими флагами и пользуются сомнительными страховыми схемами, чтобы обойти международные санкции и ограничения на цены российской нефти.
Недавно спецподразделения ГУР Украины нанесли точный удар по российскому судну MPSV07 вблизи Новороссийска. Ориентировочная стоимость пораженного корабля составляет около 60 миллионов долларов.
Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан отметил, что эта операция ГУР была проведена на высоком уровне.
Свитан подчеркнул, что уничтожение этого судна является ощутимой потерей для Черноморского флота России, ведь таких кораблей у врага осталось немного.