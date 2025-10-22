Вперше британський корабель діяв за прямим наказом НАТО, а не з Лондона. Про таке з посиланням на Королівський військово-морський флот інформує Sky News, передає 24 Канал.

Дивіться також Трамп дає Путіну ще один шанс переконати себе, та для України все ж є гарні новини, – CNN

Як британський флот відреагував на російське судно?

До заходів зі спостереження за військовим кораблем Росії залучили есмінець та вертоліт Королівського флоту, які використовували сучасні системи моніторингу та датчики для перехоплення судна в Північному морі.

Британський есмінець стежив за рухом судна "Віцеадмірал Кулаков" на захід через протоку Ла-Манш до острова Уессан біля французького узбережжя. Моніторинг тривав від п'ятниці, 17 жовтня, по неділю, 19 жовтня.

До слова, операція також включала координацію з союзними силами. Так, вертоліт NH90 Військово-повітряних сил Нідерландів та кораблі ВМС Франції забезпечували підтримку та контроль ситуації.

Міністр з питань збройних сил Великої Британії Ел Карнс підкреслив, що Королівський флот завжди готовий реагувати на активність російського флоту та здійснює постійне спостереження для захисту територіальних вод країни.

Своєю чергою командир HMS Duncan, Дейан Лі, зазначив, що операція демонструє відданість Королівського флоту забезпеченню безпеки вод Великої Британії та ефективну взаємодію з союзниками по НАТО для захисту спільних морських просторів.

Що відомо про російські кораблі?