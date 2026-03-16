Рубио могут не впустить в Китай: Пекин сделал неоднозначное заявление
- Китай ввел санкции против госсекретаря США Марко Рубио в 2020 году, предусматривающие запрет на въезд.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что может отложить встречу с лидером КНР Си Цзиньпином, если Китай не будет способствовать в вопросах безопасности в Ормузском проливе.
Госсекретарь США Марко Рубио находится под санкциями Китая. Из-за этого американского чиновника могут не пустить в страну во время официального визита делегации Трампа.
Об этом пишет Reuters и Financial Times.
Почему Рубио могут не впустить в Китай?
Официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь во время брифинга ответил, впустят ли Марко Рубио вместе с Дональдом Трампом.
Китайские санкции были направлены против слов и действий господина Рубио в отношении Китая в то время, когда он занимал должность сенатора,
– заявил он.
Китай еще в 2020 году ввел санкции против нынешнего госсекретаря США Марко Рубио, когда он был сенатором. Ограничения стали ответом Пекина на его жесткую критику в отношении нарушений прав человека в Синьцзяне и поддержку американских законов и санкций против китайских и гонконгских чиновников.
Китайские санкции предусматривают запрет на въезд в страну и другие ограничения. В Пекине тогда заявили, что Рубио вмешивается во внутренние дела Китая.
На фоне напряженных отношений между странами президент США Дональд Трамп заявил, что может отложить встречу с лидером КНР Си Цзиньпином, если Китай не поможет в вопросах безопасности в Ормузском проливе. По его словам, значительная часть китайского импорта нефти проходит именно через этот маршрут.
Я считаю, что Китай тоже должен помочь, ведь 90% нефти Китай получает именно через этот пролив. Мы хотели бы знать об этом заранее. Мы можем отложить встречу,
– сказал Трамп.
Саммит лидеров США и Китая был запланирован на конец марта, однако теперь его проведение оказалось под угрозой и может быть перенесено на неопределенный срок.
Какова сейчас ситуация с нефтью?
Трамп призывает страны, зависящие от нефти из Персидского залива, защищать Ормузский пролив, говорится о Китае, Франции, Японии и других. Япония и Австралия отказались отправлять военные суда. Франция, Германия и Южная Корея также выразили нежелание вмешиваться, выбирая дипломатические решения.
По данным Financial Times, Трамп рассчитывает на поддержку Китая в вопросе безопасности и разблокирования пролива. Об этом он заявил накануне запланированной встречи с лидером КНР Си Цзиньпином в Пекине в конце месяца. В МИД Китая ситуацию пока не комментируют.
В Китае с 9 марта повысили цены на бензин и дизель из-за резкого роста мировых цен на нефть. Бензин подорожал на 695 юаней за тонну, дизель – на 670 юаней. Это самое большое повышение с марта 2022 года, новые тарифы действуют по всей стране.