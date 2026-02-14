Рубио сомневается в россиянах: что сказал о войне и мире в Украине

Госсекретарь США Марко Рубио высказался о войне в Украине. Что интересно, его заявления сильно отличаются от слов Трампа на эту же тему.

Об этом сообщает Clash Report. Заявление Рубио прозвучало на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Что Рубио сказал об Украине?

На вопрос о том, стремится ли Россия закончить войну, Рубио ответил, что сомневается в этом. Мол, Москва говорит, что хочет, но есть сомнения.

Мы (администрация США – 24 Канал) не знаем. Мы не знаем, серьезно ли россияне настроены закончить войну, как они заявляют, и на каких условиях они готовы это сделать, и сможем ли мы найти условия, которые будут приемлемы для Украины и на которые Россия согласится, но мы будем продолжать это проверять,

– сказал он.

В то же время госсекретарь сказал, что Соединенные Штаты ввели дополнительные санкции в отношении российской нефти. Впрочем, по его словам, за годы войны стороны достигли прогресса "по крайней мере на техническом уровне". Речь о встрече военных представителей Украины и России.

"Встречи состоятся снова во вторник, хотя это может быть другая группа людей. Мы будем продолжать делать все возможное, чтобы выполнять свою роль в завершении этой войны", – цитируют журналисты Рубио.