В FT рассказали, как Марко Рубио склонил Трампа к более жесткой позиции по России

Государственный секретарь Марко Рубио повлиял на позицию Трампа по Китаю, России, Украине и Ирану. Политик не отказался от своих сенаторских ценностей, а наоборот, отстаивал их.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Смотрите также В США мошенник с помощью ИИ имитировал голос Марко Рубио: Госдепартамент принял меры

Как Рубио склонил Трампа к более жесткой внешнеполитической линии?

Собеседник издания, неназванный друг и бывший помощник Рубио, рассказал, что на посту сенатора политик был горячим сторонником американской помощи за рубежом и американской дипломатии как силы добра в мире. Марко Рубио подчеркивал необходимость противостоять диктаторам и поддерживать диссидентов, которые выступают против авторитарных режимов.

На посту госсекретаря, в свою очередь, он поддерживает взгляды Трампа, который настроен на изоляционизм и сокращение иностранной помощи. В то же время, заметил собеседник, Рубио не отказался от своих ценностей, а наоборот, отстаивал их, что повлияло на президента США, который занял более жесткую позицию в отношении Китая, Ирана, России и Венесуэлы.

По Китаю, России, Украине и Ирану, вы видите активизированную американскую внешнюю политику и подтверждение роли Америки в мире,

– говорит собеседник издания.

Он добавил, что это связано с советами высокого уровня, которые Марко Рубио ежедневно предоставляет Дональду Трампу и остальной администрации.