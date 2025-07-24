В FT рассказали, как Марко Рубио склонил Трампа к более жесткой позиции по России
- Марко Рубио повлиял на позицию Трампа в отношении Китая, России, Украины и Ирана, отстаивая свои сенаторские ценности.
- Рубио поддерживал более жесткую внешнеполитическую линию США, что отразилось на подходе Трампа к международным отношениям.
- Собеседник отметил, что советы Рубио способствовали активизации американской внешней политики.
Государственный секретарь Марко Рубио повлиял на позицию Трампа по Китаю, России, Украине и Ирану. Политик не отказался от своих сенаторских ценностей, а наоборот, отстаивал их.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Financial Times.
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Как Рубио склонил Трампа к более жесткой внешнеполитической линии?
Собеседник издания, неназванный друг и бывший помощник Рубио, рассказал, что на посту сенатора политик был горячим сторонником американской помощи за рубежом и американской дипломатии как силы добра в мире. Марко Рубио подчеркивал необходимость противостоять диктаторам и поддерживать диссидентов, которые выступают против авторитарных режимов.
На посту госсекретаря, в свою очередь, он поддерживает взгляды Трампа, который настроен на изоляционизм и сокращение иностранной помощи. В то же время, заметил собеседник, Рубио не отказался от своих ценностей, а наоборот, отстаивал их, что повлияло на президента США, который занял более жесткую позицию в отношении Китая, Ирана, России и Венесуэлы.
По Китаю, России, Украине и Ирану, вы видите активизированную американскую внешнюю политику и подтверждение роли Америки в мире,
– говорит собеседник издания.
Он добавил, что это связано с советами высокого уровня, которые Марко Рубио ежедневно предоставляет Дональду Трампу и остальной администрации.