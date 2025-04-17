У каждого своя миссия: для чего Рубио и Уиткофф могут посетить Париж

Госсекретарь США Марко Рубио и специальный представитель Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф вскоре посетят Францию. У каждого – своя задача.

В Штатах хорошо понимают: без согласия с Европой договориться о чем-то серьезном не удастся. Как сказал политолог и руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в эфире 24 Канала, сейчас у США еще нет общей стратегии, что делать с Россией.

Интересно Путин хочет уступок от США, поэтому "стелет" путь к переговорам о мире через Сумы, – France 24

Какова цель поездки Виткоффа и Рубио

По информации Politico, Уиткофф встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а Рубио – со своим французским визави Жаном-Ноэлем Барро.

Вероятно, по мнению политолога, главная цель визита Виткоффа – понять позицию европейских партнеров Украины относительно конкретных требований Кремля. Ведь уже стало очевидно: какие бы обещания не давали США Кремлю или лично Владимиру Путину, без согласованной позиции с Европой договориться не удастся.

Яркий пример – вопрос санкций после встречи в Эр-Рияде. Москва тогда выдвинула "пять абзацев" требований, в частности: снятие ограничений с "Россельхозбанка", ослабление ограничений на аграрную продукцию, удобрения и тому подобное.

В нынешних условиях Виткофф, вероятно, хочет понять личную позицию Эммануэля Макрона – одного из лидеров "Коалиции желающих". Более того, именно Макрона де-факто избран "коммуникатором" с Путиным от Европы.

Этот момент чрезвычайно важен,

– подчеркнул Игорь Чаленко.

Кроме того, этот визит – своеобразная демонстрация того, что США не ведут переговоры с Москвой автономно, без учета позиции Европы. Наоборот, трансатлантическое сотрудничество сохраняется: Штаты выступают как условные "добрые полицейские", а Европа формирует элементы гарантий безопасности – в частности контингента и тактической помощи Украине.

Вспомним последнее заседание формата "Рамштайн", где союзники взяли на себя обязательства помочь Украине на сумму 21 миллиарда евро. Поэтому этот визит важен не только для Виткоффа. Важно также, что Рубио имеет отдельную программу, и это подчеркивает, что каждый из них представляет свою линию в американской внешней политике.

Очевидно, между ними есть разногласия. Если Уиткофф готов обещать Москве "золотые горы" и продвигать промосковскую линию в команде Трампа, то Госдепартамент занимает более консервативную, более проукраинскую позицию.

Это подтвердило недавнее заявление пресс-секретаря Госдепа Тэмми Брюс, которая подчеркнула: ослабление санкций против России невозможно до режима прекращения огня.

Итак, внутри США нет единой позиции относительно того, как действовать в ответ на агрессию России.