26 июня, 20:57
Венгрия официально заблокировала начало переговоров по вступлению Украины в ЕС
Саммит ЕС не смог принять совместное заявление в поддержку Украины. Этот документ заблокировала Венгрия.
Таким образом страна также заблокировала начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на коммюнике, которое опубликовали на сайте Европейского Совета.
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Что известно о заявлении саммита ЕС, которое заблокировала Венгрия
Европейский Совет не смог единогласно принять заявление о поддержке Украины во время заседания 26 июня. Документ поддержали 26 из 27 стран-членов ЕС. Ожидаемо, против выступила Венгрия.