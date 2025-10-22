Встреча G20 в Южно-Африканской Республике: почему Путин боится ехать на саммит

В конце ноября пройдет запланированный саммит G20. Пока неизвестно, кто именно будет представлять Россию на этой встрече, ведь Путин не решился лететь в ЮАР.

Об этом стало известно из сообщения The Moscow Times, передает 24 Канал.

Почему российский диктатор не планирует посещать саммит в ЮАР?

Глава Кремля Владимир Путин не будет лично посещать саммит G20.

Путин не будет участвовать лично, но Россия, как мы уже говорили, будет представлена на достойном уровне,

– заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Решение Путина пропустить саммит не стало неожиданностью. Дело в том, что Южно-Африканская Республика, где будет проходить саммит, подписала Римский статут – ключевой документ Международного уголовного суда в Гааге, который выдал ордер на арест российского лидера за военные преступления.

К слову, Римский статут – это международный договор, на основе которого создан Международный уголовный суд (МУС). Его подписали 137 стран мира, включая Украину. Документ определяет четыре ключевых международных преступления: геноцид, преступления против человечности, военные преступления и преступление агрессии.

Так, российский президент, вероятно, отказался от участия во встрече именно из-за риска ареста.

К тому же в 2023 году Путин уже отменял поездку в ЮАР на саммит БРИКС.

Как в мире относятся к Путину?