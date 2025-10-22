Встреча G20 в Южно-Африканской Республике: почему Путин боится ехать на саммит
- Путин не будет участвовать в саммите G20 в ЮАР.
- Российский президент уже отменял поездку на саммит БРИКС в 2023 году.
В конце ноября пройдет запланированный саммит G20. Пока неизвестно, кто именно будет представлять Россию на этой встрече, ведь Путин не решился лететь в ЮАР.
Об этом стало известно из сообщения The Moscow Times, передает 24 Канал.
Почему российский диктатор не планирует посещать саммит в ЮАР?
Глава Кремля Владимир Путин не будет лично посещать саммит G20.
Путин не будет участвовать лично, но Россия, как мы уже говорили, будет представлена на достойном уровне,
– заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Решение Путина пропустить саммит не стало неожиданностью. Дело в том, что Южно-Африканская Республика, где будет проходить саммит, подписала Римский статут – ключевой документ Международного уголовного суда в Гааге, который выдал ордер на арест российского лидера за военные преступления.
К слову, Римский статут – это международный договор, на основе которого создан Международный уголовный суд (МУС). Его подписали 137 стран мира, включая Украину. Документ определяет четыре ключевых международных преступления: геноцид, преступления против человечности, военные преступления и преступление агрессии.
Так, российский президент, вероятно, отказался от участия во встрече именно из-за риска ареста.
К тому же в 2023 году Путин уже отменял поездку в ЮАР на саммит БРИКС.
Как в мире относятся к Путину?
В 2024 году Владимир Путин посетил Монголию – государство-член МУС, которое не арестовало его несмотря на выданный ордер. Зато в стране его принимали на самом высоком уровне. Политтехнолог Михаил Шейтельман отмечает, что такой шаг исключает Монголию из круга цивилизованных государств и потенциально может привести к санкциям, хотя на начальном этапе это, скорее всего, будут только заявления и декларации со стороны Запада.
В то же время Путин использовал этот визит, чтобы продемонстрировать, что может безнаказанно путешествовать в страны-члены МКС, что может повлиять на восприятие этого его союзниками, в частности Индией, Китаем и ЮАР.
На визит российского диктатора ждут и в Венгрии. Отмечалось, что после длительного телефонного разговора с Путиным глава Белого дома заявил о намерении встретиться с ним лично в Венгрии.
Хотя 21 октября Трамп перенес "мирный саммит" в Будапеште, там заверили, что подготовка к нему все еще продолжается.
Конкретной даты пока нет, однако Орбан отметил, что встреча состоится, когда наступит подходящий момент.