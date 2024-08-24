Речь идет о законопроекте № 0285 о ратификации Римского статута, который поддержала Рада на этой неделе.

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Римский статут – это международный договор, который стал основой для создания МУС и определил перечень преступлений, которые суд имеет право расследовать: военные преступления, преступления против человечности, геноцид и преступления агрессии.

Украина имеет обязательства по ратификации Римского статута в Соглашении об ассоциации с Европейским Союзом (об этом говорится в статье 8). Также это одно из требований для вступления Украины в ЕС.