Зустріч G20 у Південно-Африканській Республіці: чому Путін боїться їхати на саміт

Наприкінці листопада пройде запланований саміт G20. Наразі невідомо, хто саме представлятиме Росію на цій зустрічі, адже Путін не наважився летіти до ПАР.

Про таке стало відомо з повідомлення The Moscow Times, передає 24 Канал.

Чому російський диктатор не планує відвідувати саміт у ПАР?

Очільник Кремля Володимир Путін не буде особисто відвідувати саміт G20.

Путін не братиме участі особисто, але Росія, як ми вже говорили, буде представлена на гідному рівні,

– заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.

Рішення Путіна пропустити саміт не стало несподіванкою. Річ у тім, що Південно-Африканська Республіка, де буде проходити саміт, підписала Римський статут – ключовий документ Міжнародного кримінального суду в Гаазі, який видав ордер на арешт російського лідера за воєнні злочини.

До слова, Римський статут – це міжнародний договір, на основі якого створено Міжнародний кримінальний суд (МКС). Його підписали 137 країн світу, включно з Україною. Документ визначає чотири ключові міжнародні злочини: геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини та злочин агресії.

Так, російський президент, імовірно, відмовився від участі в зустрічі саме через ризик арешту.

До того ж у 2023 році Путін уже скасовував поїздку до ПАР на саміт БРІКС.

Як у світі ставляться до Путіна?