Про таке стало відомо з повідомлення The Moscow Times, передає 24 Канал.
Чому російський диктатор не планує відвідувати саміт у ПАР?
Очільник Кремля Володимир Путін не буде особисто відвідувати саміт G20.
Путін не братиме участі особисто, але Росія, як ми вже говорили, буде представлена на гідному рівні,
– заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.
Рішення Путіна пропустити саміт не стало несподіванкою. Річ у тім, що Південно-Африканська Республіка, де буде проходити саміт, підписала Римський статут – ключовий документ Міжнародного кримінального суду в Гаазі, який видав ордер на арешт російського лідера за воєнні злочини.
До слова, Римський статут – це міжнародний договір, на основі якого створено Міжнародний кримінальний суд (МКС). Його підписали 137 країн світу, включно з Україною. Документ визначає чотири ключові міжнародні злочини: геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини та злочин агресії.
Так, російський президент, імовірно, відмовився від участі в зустрічі саме через ризик арешту.
До того ж у 2023 році Путін уже скасовував поїздку до ПАР на саміт БРІКС.
Як у світі ставляться до Путіна?
У 2024 році Володимир Путін відвідав Монголію – державу-члена МКС, яка не заарештувала його попри виданий ордер. Натомість в країні його приймали на найвищому рівні. Політтехнолог Михайло Шейтельман наголошує, що такий крок виключає Монголію з кола цивілізованих держав і потенційно може призвести до санкцій, хоча на початковому етапі це, найімовірніше, будуть лише заяви та декларації з боку Заходу.
Водночас Путін використав цей візит, щоб продемонструвати, що може безкарно подорожувати до країн-членів МКС, що може вплинути на сприйняття цього його союзниками, зокрема Індією, Китаєм та ПАР.
На візит російського диктатора чекають і в Угорщині. Зазначалося, що після тривалої телефонної розмови з Путіним глава Білого дому заявив про намір зустрітися з ним особисто в Угорщині.
Хоча 21 жовтня Трамп переніс "мирний саміт" у Будапешті, там запевнили, що підготовка до нього все ще триває.
Конкретної дати поки немає, проте Орбан зазначив, що зустріч відбудеться, коли настане відповідний момент.