Лидеры G7 собираются на саммит в Канаде из-за обострения на Ближнем Востоке и тарифов Трампа

Главы государств "Группы семи" собираются на саммит в Канаде. Это происходит на фоне растущей войны на Ближнем Востоке и торговой войны президента США Дональда Трампа как с союзниками, так и с соперниками.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на AP.

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Что известно о саммите G7 в Канаде

В воскресенье, 15 июня, на саммит прибудут лидеры крупнейших экономических держав мира на фоне войны на Ближнем Востоке и тарифов Дональда Трампа.

Израильские удары по Ирану и ответ Тегерана – это очередной сигнал о нестабильном мировом порядке, отметили в издании. В то же время Трамп пытается вывести США из роли "мирового полицейского".

На саммите также могут обсудить вопрос войны России с Украиной. Владимир Зеленский будет на встрече и, вероятно, проведет разговор с Трампом.

На саммит приглашены также лидеры Индии, Бразилии, ЮАР, Южной Кореи, Австралии, Мексики и ОАЭ. Премьер-министр Канады Марк Карни, который принимает саммит, решил отказаться от традиционного совместного коммюнике в конце встречи.

Трамп – главный "джокер" саммита

Журналисты объяснили, что провокационные заявления президента США, в частности о том, что Канада должна стать 51 штатом США, а также о намерениях захватить Гренландию, создают напряжение.

Среди основных тем встречи остается избежание новых тарифов Соединенных Штатов. Президенту США больше нравится формат один на один чем круглые столы. Такие встречи могут быть опасными, ведь ранее Трамп пытался запугать лидеров Украины и ЮАР в двустороннем формате.

Бывший премьер Канады Жан Кретьен отметил, что если Трамп будет вести себя провокационно, лидеры должны игнорировать его и сохранять спокойствие.

Он имеет склонность к буллингу. Если он захочет устроить шоу, – пусть. А вы продолжайте спокойно говорить дальше,

– сказал он.

Дональд Трамп должен прибыть в Кананаскис, Альберта, в воскресенье, 15 июня, вечером. Официальная программа саммита начнется в понедельник, но двусторонние встречи возможны уже в воскресенье.

Единственная проблема, которую невозможно предсказать, – это поведение президента США в зависимости от его настроения и желания попасть в новости,

– подытожил Жан Кретьен.

Ранее уже сообщали о планах президента Трампа. В частности, состоится немало двусторонних встреч между президентом США и другими иностранными лидерами на полях саммита G7 в Канаде.