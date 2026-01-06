Укр Рус
Геополитика Европа Україна та союзники можуть узгоджують 6 – 7 документів щодо мирного врегулювання, – Politico
6 января, 15:16
2

Украина и союзники могут согласовывают 6 –7 документов по мирному урегулированию, – Politico

Сергей Попович
Основні тези
  • Украина и союзники могут согласовать 6 – 7 документов по мирному урегулированию, включая 20-пунктовый план, разработанный США и Украиной.
  • Встреча "коалиции желающих" направлена на согласование вопросов мониторинга прекращения огня, военной поддержки, размещения многонациональных сил и долгосрочных соглашений об оборонном сотрудничестве с Украиной.

Украина и союзники вскоре могут согласовать 6 –7 документов по прекращению огня на поствоенном регулировании. 20-пунктовый план, разработанный США и Украиной – один из них.

Все документы должны подписать как Украина с партнерами, так и Россия. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Смотрите также Прогресс есть, но вопрос гарантий безопасности до сих пор открыт, – NYT о мирных переговорах

Какие документы согласовывает Украина с союзниками?

Сегодняшняя встреча "коалиции желающих" направлена на согласование 5 пунктов:

  • мониторинг прекращения огня между Россией и Украиной;
  • военная поддержка ВСУ;
  • размещение многонациональных сил поддержки в Украине после войны;
  • обязательство поддержать Киев в случае нарушения перемирия Москвой;
  • долгосрочные соглашения об оборонном сотрудничестве с Украиной.

Премьер-министр Польши Дональд Туск отметил, что в Париже сегодня "не следует ожидать окончательных решений". Также не видно, чтобы у России было желание заканчивать войну. В то же время парижские договоренности могут быть подписаны в ближайшие дни в Вашингтоне, что утвердит общую американо-европейскую позицию.

О чем "коалиция желающих" будет говорить в Париже?

  • В Париже на вторник, 6 января, запланирована встреча союзников Украины.

  • На встрече будут обсуждаться взносы в многонациональные силы для Украины и широкий пакет гарантий безопасности в случае нового нападения России. Кроме того, участники обсудят шаги давления на Москву в случае ее отказа от переговоров.