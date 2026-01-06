Украина и союзники могут согласовывают 6 –7 документов по мирному урегулированию, – Politico

Украина и союзники вскоре могут согласовать 6 –7 документов по прекращению огня на поствоенном регулировании. 20-пунктовый план, разработанный США и Украиной – один из них.

Все документы должны подписать как Украина с партнерами, так и Россия. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Какие документы согласовывает Украина с союзниками?

Сегодняшняя встреча "коалиции желающих" направлена на согласование 5 пунктов:

мониторинг прекращения огня между Россией и Украиной;

военная поддержка ВСУ;

размещение многонациональных сил поддержки в Украине после войны;

обязательство поддержать Киев в случае нарушения перемирия Москвой;

долгосрочные соглашения об оборонном сотрудничестве с Украиной.

Премьер-министр Польши Дональд Туск отметил, что в Париже сегодня "не следует ожидать окончательных решений". Также не видно, чтобы у России было желание заканчивать войну. В то же время парижские договоренности могут быть подписаны в ближайшие дни в Вашингтоне, что утвердит общую американо-европейскую позицию.

О чем "коалиция желающих" будет говорить в Париже?