Могут не упомянуть об Украине: коммюнике саммита НАТО сократят из-за Трампа, –СМИ

В июне в Гааге пройдет саммит НАТО, итоговое коммюнике которого значительно сократят. Предполагают, что в документе не будет упоминаний ни об Украине, ни о России.

Очевидно это связано с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Radio Free Europe/Radio Liberty.

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Что об этом известно

По данным издания, саммит НАТО, который пройдет летом, хочу организовать таким образом, чтобы угодить президенту США Дональду Трампу, а также избежать крупных конфликтов. Например, журналисты напомнили о саммите 2018 года в Брюсселе.

На фоне этого, как сообщает RFE/RL, окончательное коммюнике гаагского саммита будет значительно сокращено. Представители НАТО говорят, что хотят, чтобы окончательный документ состоял только из 3 – 4 абзацев, что резко контрастирует с последними саммитами.

Согласно обнародованной информации, вашингтонская декларация 2024 года состояла из 40 абзацев. В то же время коммюнике в Вильнюсе, одобренное в 2023 году, насчитывало аж 90 абзацев, и также охватывало широкий круг вопросов.

В нынешнем тексте может не быть ни одного прямого упоминания о России, а возможно, даже об Украине, что делает Гаагскую встречу очень отличной от недавних саммитов. Как в Вашингтоне, так и в Вильнюсе, Украина доминировала в повестке дня, шли ожесточенные дебаты относительно того, предлагать ли стране приглашение к членству и как определить ее будущий путь к вступлению в Альянс,

– говорится в статье.

По словам одного европейского чиновника, из-за того, что Дональд Трамп исключает возможность быстрого вступления Украины в НАТО, возможно, лучше вообще не упоминать Украину в декларации, по крайней мере на данный момент.

Считают, что любая попытка договориться о формулировке может привести к более слабому заявлению, чем та, что была принята в Вашингтоне в 2024 году.

Тогда Альянс обязался продолжать поддерживать Киев "на его необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО".