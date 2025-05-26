Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на документ, который получили журналисты Reuters.

Смотрите также Сильная Германия Фридриха Мерца: что он говорил об Украине и даст ли Taurus для ударов по Москве

Угроза нападения России на НАТО

По оценкам Броера и других высокопоставленных чиновников НАТО, Россия может восстановить свои силы, чтобы атаковать страны альянса до 2029 года.

Начальник штаба сухопутных войск Альфонс Майс заявил, что российские войска быстро наращивают огневую мощь.

С 2029 года, по-видимому, российские силы будут способны к широкомасштабной агрессии против НАТО. Но они могут начать испытывать нас гораздо раньше,

– подчеркнул он.

19 мая был подписан документ "Директива по приоритетам повышения боевой готовности". Там говорится, что "Германия достигнет цели благодаря средствам, освобожденным после ослабления долгового тормоза в марте". Министерство обороны Германии пока не прокомментировало эту информацию.

В директиве генинспектор Бундесвера определил приоритеты относительно того, какое вооружение должно быть приобретено или произведено прежде всего. Среди приоритетных направлений:

Укрепление противовоздушной обороны, особенно против дронов.

Способность наносить точечные удары на расстояние более 500 километров, то есть далеко за линией фронта.

Пополнение и увеличение запасов всех типов боеприпасов.

Быстрое расширение возможностей в сфере радиоэлектронной борьбы.

Развитие "наступательных и оборонительных" возможностей в космосе.

К слову, Германия приступила к формированию первой со времен Второй мировой войны постоянно дислоцированной за рубежом боевой танковой бригады в Литве. Ожидается, что до конца 2027 года до 5 тысяч немецких военнослужащих должны быть полностью размещены в Литве в рамках масштабного плана усиления восточного фланга НАТО из-за угрозы со стороны России.