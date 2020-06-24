Тихие договоренности: чего Украине ждать от саммита НАТО в Гааге и потеряет ли смысл 5 статья

По сравнению с юбилейным саммитом НАТО в Вашингтоне год назад, который отмечали с фанфарами, нынешний съезд НАТО выглядит скорее как операция прикрытия. Минимум торжеств, максимум кулуарной работы – именно такой видят встречу 24 – 25 июня в Гааге под руководством нового генсека Марка Рютте. После политической турбулентности в самих Нидерландах и на фоне смены правительств в нескольких странах Альянса, участники предпочитают не устраивать лишнего шума.

В фокусе будут не громкие заявления, а достижение нескольких "тихих" договоренностей. По меньшей мере две из них имеют непосредственное значение для Украины.

24 Канал рассказывает, чего ждать от предстоящего Саммита НАТО в Гааге, как государства-члены будут реагировать на внешние угрозы, как это повлияет на Украину и удастся ли сохранить главный принцип самого Альянса – коллективную оборону.

Торги за увеличение расходов на оборону

Первый и главный пункт повестки дня – амбициозная цель довести оборонные расходы каждой страны-члена НАТО до 5 % ВВП. Проблема же в том, что еще несколько лет назад большинство стран не могли дотянуть до минимальных 2%. Теперь же говорится о новой "психологической планке", которую активно продвигает администрация Дональда Трампа. Из них 3,5 % должны идти на классические вооруженные силы, остальные 1,5 % – на кибербезопасность, инфраструктуру и гражданскую оборону. В частности, часть этих средств может быть использована для помощи Украине.

Если в начале года эта идея казалась призрачной, то ближе к июню стало очевидно: без этой цели президент США просто не появится в Гааге. Поэтому новый генсек Рютте начал дипломатический рейд столицами союзников, чтобы собрать достаточно поддержки для увеличения расходов. Пока главная интрига – в сроках. Страны Балтии хотят установить дедлайн уже на 2030 год, очевидно чувствуя непосредственную угрозу со стороны России. Более отдаленные члены Альянса предлагают растянуть этот ценный переход до 2032-го.

Отдельная борьба идет за то, что именно считать "расходами на оборону". Все понимают, что включить помощь Украине в эти 5 % стало бы самым простым способом "дорисовать" выполнение поставленной цели. И хотя формального ответа пока нет, кулуарные торги уже активно идут.

В этом аспекте интересы Украины и Европы полностью совпадают, ведь прямая поддержка со стороны США пока заморожена, а ожидать на этом саммите объявления о новых пакетах вооружений от американцев не стоит.

Уже есть определенные программы, которые предусматривают выделение денег, действующие еще с байденовских времен, и есть еще контракты по производству конкретных вооружений, которые должны быть предоставлены. Они закупались через очень разные форматы, в том числе через форматы совместной закупки с нашими европейскими партнерами. Соответственно, эти контракты будут отработаны. По заключению новых контрактов на закупку, например, тех же комплексов Patriot, то нет, администрация США говорила, что будто об этом не будет идти речь. Но опять же, если удастся через различные партнерские коалиции делать такие закупки, то пока Соединенные Штаты не блокировали этот вопрос. И учитывая слова Марко Рубио, то американцы и не намерены его блокировать,

– подчеркнул Дмитрий Шеренговский, проректор по внешним связям УКУ, программный директор Центра Днистрянского и эксперт по международным отношениям.

Часть союзников при этом обеспокоены постоянно меняющейся целью в оборонных расходах. Еще в 2006 году была установлена предварительная цель в 2%, которую удалось полностью согласовать только в 2014. И десятилетие спустя только 23 из 32 сегодняшних членов Альянса достигли этого показателя. Сегодня же европейцы обеспокоены тем, что как только им удалось хотя бы частично достичь предыдущей планки, администрация США сразу пытается передвинуть ее выше.



Сравнение расходов на оборону стран-членов НАТО в % ВВП по состоянию на 2014 и 2024 год / Источник: пресс-релиз НАТО

Впрочем, вряд ли стоит ожидать серьезных споров с требованиями Дональда Трампа. Американская администрация четко дала понять союзникам, что без указания в повестке дня этого вопроса, сам саммит можно в принципе и не проводить. При том, что Трамп убежден, что сами Штаты не обязательно должны достигать этой цели.

По моему мнению, мы не должны этого делать, но страны НАТО – бесспорно да. Мы годами поддерживали НАТО, часто оплачивая почти все расходы. Поэтому я не думаю, что мы должны, но я считаю, что страны НАТО абсолютно должны,

– сказал Дональд Трамп.

В то же время не менее важным аспектом остается направление этих расходов. Большая бюрократическая машина, подобная НАТО, может бесконечно увеличивать расходы государств на оборону, однако не всегда большие суммы конвертируются в реальное повышение обороноспособности стран-членов.

Аналитики обращают внимание, что важно не только поднимать планки расходов в рамках Альянса, а также создавать рабочие механизмы, в рамках которых эти средства пойдут не на раздувание бюрократического аппарата, а на вполне материальные боеприпасы, оружие и оборону в целом.

Для Украины здесь может открыться путь к привлечению иностранных инвестиций в развитие нашего ВПК, ведь на фоне полномасштабного вторжения России, стало очевидным, что европейский военно-промышленный комплекс фактически находится в коме. Зато Украина активно становится на эти военные рельсы, постоянно развивает старые и создает новые системы вооружений, которые могли бы заинтересовать наших партнеров в Европе.

Мы видим инвестиционные модели (в ВПК), которые уже объявлены. Мы должны на этом заработать, и мы должны очень четко говорить о том, что наращивание производства оружия должно происходить во взаимодействии с Украиной. Мы видим, что много денег просто не удается освоить, потому что нет достаточного производства. Я не говорю, что у нас оно такое развитое, но его надо наращивать совместными силами,

– говорит Дмитрий Шеренговский.

Чего Украине ждать от саммита НАТО в Гааге



Владимир Зеленский на 75-м саммите НАТО в Вашингтоне \ Фото AFP

Несмотря на то, что саммит НАТО в Гааге пройдет на фоне четвертого года полномасштабной войны, вопрос Украины не станет там главной темой – по крайней мере не официально. Сегодня это уже не вызывает удивления. Западные столицы ощутимо устали от поисков баланса между поддержкой Киева и страхом перед конфронтацией с Трампом. В этом контексте сдержанная, даже скупая структура саммита – говорит больше, чем любое коммюнике.

Более того, еще в прошлом месяце были сообщения, что европейским лидерам стоит даже отложить ответ на "тарифы Трампа", чтобы лишний раз не раздражать американского президента, и до самого события сосредоточиться на вопросах внутренней повестки дня, связанной с обороной и расходами. В конце концов, вопрос Украины так же представляется союзникам "раздражающим" для Трампа, а это означает, что ожидать резких сдвигов в этом направлении не стоит.

Владимир Зеленский, хоть и получил приглашение на Саммит, до сих пор не подтвердилось участие президента Украины в пленарной части. Более того, по данным западной прессы, формат участия президента Украины сознательно ограничили до неофициальных мероприятий.



Его не планируют привлекать к основным сессиям, чтобы не провоцировать открытого столкновения с Дональдом Трампом, который сейчас фактически контролирует повестку дня саммита. Такой же тактики избегания придерживались и на G7, где Зеленский и Трамп в конце концов и не пересеклись, а президент США заблаговременно покинул событие.

Публично Альянс говорит о поддержке, но все больше указывает на необходимость "рационального" подхода. США открыто фокусируются не на победе Украины, а на ее согласии на переговоры. Война, мол, должна завершиться за столом переговоров, а не на фронте, и ни один новый формат помощи не должен противоречить этой логике. В Вашингтоне уже намекнули, что в проекте итоговой декларации даже не будет упоминаться фраза о "необратимом пути Украины к членству в НАТО" – формулировка, которая еще в прошлом году звучала как признак политической прочности Альянса.

Зато Дмитрий Шеренговский убежден, что отсутствие упоминаний Украины в финальных документах нынешнего Саммита НАТО может быть даже лучшим результатом, чем их наличие, но в контексте, который нам точно не понравится.

Я сомневаюсь, что вопрос Украины будет очень сильно обсуждаться. И на самом деле в этом есть позитив для нас. И нам, видимо, не нужно к этому подталкивать, чтобы вдруг не получилось какого-то запрета или решения, которое бы засвидетельствовало отказ Украине по вступлению в НАТО. Мы очень хорошо понимаем, что при этой каденции президента США приглашения Украины в Альянс не будет. Итак, если, например, саммит в Гааге закончится декларациями и обязательствами по помощи Украине, при этом не будет затрагивать вопрос вступления Украины в НАТО, это будет очень хорошая история,

– подчеркивает экперт.

Впрочем, в Брюсселе, Варшаве и Вильнюсе с этим категорически не согласны. Страны Балтии и Польша пытаются протолкнуть активную координацию военной помощи через НАТО, если уж говорить о членстве пока запрещено. Их аргумент – простая география: если НАТО не будет привлекаться глубже сейчас, то рискует сделать это позже, но гораздо большей ценой.

На другом полюсе – Венгрия и Словакия выступают с очень простой позиции – НАТО не должно становиться инструментом поддержки одной из сторон конфликта. Они блокируют даже техническое расширение присутствия Альянса в Украине. В результате компромиссная формула: никакой новой миссии, никакой открытой координации – максимум, что возможно, это "невидимое присутствие" в виде двусторонних инициатив.

Несмотря на это, Киев не собирается оставаться в стороне. Менее чем за неделю до саммита Зеленский назначил нового главу миссии Украины при НАТО – Алену Гетманчук. Опытного аналитика, хорошо знакомого как с брюссельскими делами, так и с американскими реалиями.

Назначение Гетьманчук стало частью более широкой стратегии Украины по укреплению международных связей. Президент Зеленский отметил ключевое значение этой должности и подчеркнул, что Гетьманчук имеет достаточный профессиональный опыт и является подходящей кандидатурой для выполнения этой задачи.

Трамп может нивелировать основной принцип Альянса



Джо Байден увеличил американское присутствие в Европе на 20 тысяч солдат в ответ на агрессию России / Фото Getty Images

76-й саммит НАТО в Гааге пройдет под знаком не только внешней, но и внутренней угрозы. И эта угроза – президент США Дональд Трамп, чей второй срок только начался, но уже превратил Альянс в арену политического выживания. Если раньше в НАТО готовились к ударам извне – из Кремля или Пекина, то теперь там вынуждены защищаться от подрыва изнутри. Потому что Трамп вернулся не как гарант безопасности, а как ее потенциальный продавец.

Его риторика давно известна: НАТО – это "устаревший институт", статья 5 – не догма, а сервис, за который надо платить. И если не платишь – на помощь не рассчитывай. Это не просто оскорбительная формула для европейских союзников. Это – стратегическая воронка, в которую может провалиться вся система сдерживания. В Белом доме больше не говорят о "коллективной обороне" – только о "взаимовыгодных контрактах". И самое опасное – именно в этом и заключается новая стратегия Трампа: подорвать моральный каркас Альянса, превратить союз в денежную бухгалтерию, где главный показатель – финансовый вклад, а не доверие.

Саммит в Гааге, со всеми его сдержанными формальностями, – это не празднование, а скорее попытка избежать открытой трещины. Под лозунгом "спокойного и короткого" собрания скрывается хаос: отсутствие заседания Совета Украина – НАТО, отказ от долгосрочной стратегии в отношении России, даже возможные сигналы о реанимации Совета Россия – НАТО, который фактически прекратил любую деятельность после полномасштабного вторжения 2022 года, хотя и формально не был полностью ликвидирован.

Кажется, Белый дом или не имеет плана, или имеет такой, о котором лучше не говорить вслух.

Говорится о постепенном сворачивании американского присутствия в Европе. В Вашингтоне до сих пор не опровергли слухи о сокращении контингента, возможном выводе части сил или пересмотре позиции по восточному флангу. И даже сама эта неопределенность уже наносит вред, ведь она деморализует союзников и дает Москве повод думать, что "окно возможностей" открыто.

Все это время Кремль внимательно следит и готовится . Российский военный бюджет уже составляет треть госрасходов. Армия тем временем переходит на рельсы военного времени, и не стоит недооценивать масштаб, ведь Путин прямым текстом заявил, что благосостояние граждан вопрос второстепенный, и ради большой цели население может и "подзатянуть пояса".

. Российский военный бюджет уже составляет треть госрасходов. Армия тем временем переходит на рельсы военного времени, и не стоит недооценивать масштаб, ведь Путин прямым текстом заявил, что благосостояние граждан вопрос второстепенный, и ради большой цели население может и "подзатянуть пояса". Мобилизация, хоть и не прямая, идет в России полным ходом, продвижения на фронте хоть и застыли, но не остановились. Путин не ищет мира, а лишь ждет момента, когда Запад остановится или погрузится в собственные внутренние споры. Собственно, это предположение уже открыто подтверждают и в самом Кремле.

В этом контексте игнорирование Трампом Украины – не просто политическая мелочь, а настоящий сигнал. Если президент США не встречается с Зеленским, а НАТО избегает даже символического жеста в поддержку Киева, то что произойдет, если Путин пойдет дальше, например, испытает 5 статью в Балтии или на Балканах?

Захват небольшого участка в перемешку с эскалационной риторикой и умноженное на угрозы ядерным оружием, может свести всю реакцию Альянса к выбору одного человека: или Трамп созовет союзников, или снова скажет, что это "не наши проблемы". В случае, если Трамп выберет второе – 5 статья потеряет свой смысл, и для Украины в будущем, и для сегодняшних государств-членов Альянса.

В Гааге многие осознают, насколько это реалистичный сценарий. Но сможет ли НАТО среагировать? Сигналы пока слабые, а четкой концепции об обновленном планировании в случае ядерного шантажа нет. Публичное подтверждение единства также отсутствует. Зато мы видим внутреннее напряжение, частично вызванное заявлениями США о выводе войск с Восточного фланга.

В этом контексте ключевой тезис звучит так: Европа должна готовиться к НАТО без Америки. Развивать собственную инфраструктуру, собственные силы сдерживания, собственное командование. И делать это не в формате "ЕС против США", а в рамках Альянса, который больше не может полагаться на Вашингтон. Впрочем, по мнению аналитиков, с полноценной реализацией подобных планов также возникнут проблемы.

Проблемой остается то, что страны Балтии не являются такими большими. У них нет возможности разменивать территорию. Несмотря на все проблемы, Украина – большая. И даже мы понимаем, что с теми оккупациями, ползучими с 2014 года, более активными или пассивными, с полномасштабным вторжением, с временными оккупациями наших территорий, у нас есть большая территория, чтобы удержаться, разменяться, сделать маневр. У стран Балтии такой возможности нет, балтийские лидеры очень хорошо это понимают, помогая нам. Поэтому основой их обороны должен быть быстрый ввод войск. Будет ли что-то поступать от НАТО, а что-то от ЕС – сложно сказать. Но можно точно заверить, что без Соединенных Штатов использование совместных войск НАТО не является возможным,

– подчеркивает Дмитрий Шеренговский.

Это не означает автоматического ухода США от европейской безопасности. В Конгрессе, в Сенате, в НАТОвских делегациях – еще много друзей Европы, но их голосов недостаточно. И сейчас, как никогда ранее, европейские лидеры должны не просто подать сигнал, а создать политический "огнеупорный барьер" – чтобы даже самые радикальные американские колебания не могли разрушить фундамент коллективной безопасности. В конце концов, если Альянс не выиграет эту борьбу за доверие – следующая битва может состояться уже не в кабинетах, а на границах.

"Запад-2025" – это не об учениях



Во время учений "Запад-2021" белорусские и российские войска отрабатывали сценарии ответа на "агрессию" со стороны НАТО / фото РосСМИ

Несмотря на попытки сделать саммит НАТО в Гааге как можно более "техническим", вокруг него вращается все больше тем, которые совсем не выглядят рутинными.

Одна из них – будущие совместные российско-белорусские учения "Запад-2025", запланированные на сентябрь. Минск уже объявил об их сокращении, и вместо ожидаемых 13 тысяч военных, в учениях будут участвовать около 7 – 8 тысяч, а сами маневры отодвинут подальше от границ НАТО. Объясняют это якобы желанием снизить напряжение и как сигнал готовности к диалогу. Но в НАТО таких жестов давно уже не воспринимают буквально.

Все слишком хорошо помнят февраль 2022 года, когда именно под видом учений российские войска вошли на территорию Беларуси – и уже оттуда двинулись на Киев. На этот раз сложнее, ведь реальных войск в Беларуси значительно меньше, а сама Россия завязла на фронте. Однако с точки зрения Альянса – вопрос не в количестве военных, а в символичности самого события.

Когда Москва и Минск снова отрабатывают совместные операции, даже в "урезанном" формате, это выглядит как репетиция новых сценариев – от локальной дестабилизации до моделирования ответа НАТО. И особенно пристально наблюдают за тем, включено ли в программу условное применение ядерного оружия – пункт, который уже не раз появлялся в предыдущих "Западах".

Сам взгляд западного сообщества на военные учения "Запад" менялись вместе с политикой Кремля – и чем дальше, тем меньше в этих маневрах видели "плановую стратегическую отработку", и больше – сигналов готовности к конфронтации.

В 2013 году совместные белорусско-российские учения были восприняты сдержанно, но уже тогда вызвали подозрение в НАТО . На фоне агрессивной риторики Кремля после войны в Грузии, в Латвийской академии обороны прямо писали: "Запад-2013" моделировал сценарии быстрой эскалации против Польши, стран Балтии и даже тогда еще нейтральной Швеции. В аналитических материалах того времени отмечалось, что учения не только отрабатывали крупномасштабное наступление, но и пренебрегали требованиями ОБСЕ по прозрачности – Россия разделила один большой маневр на несколько меньших, чтобы избежать международного мониторинга.

На фоне агрессивной риторики Кремля после войны в Грузии, в Латвийской академии обороны прямо писали: "Запад-2013" моделировал сценарии быстрой эскалации против Польши, стран Балтии и даже тогда еще нейтральной Швеции. В аналитических материалах того времени отмечалось, что учения не только отрабатывали крупномасштабное наступление, но и пренебрегали требованиями ОБСЕ по прозрачности – Россия разделила один большой маневр на несколько меньших, чтобы избежать международного мониторинга. В 2017 году ситуация обострилась . Кремль после аннексии Крыма и гибридной войны на Донбассе уже не оставлял сомнений в готовности к силовому давлению. Глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох тогда прямо заявил: "Эти учения нужно внимательно мониторить". В Варшаве и Вильнюсе подчеркивали, что, несмотря на заявленные 12 700 участников, реальное количество военных на "Запад-2017" могло превышать 100 тысяч. НАТО фиксировало не только масштаб, но и направленность учений – условная атака с запада, блокирование "сепаратистов" на территории Беларуси, наступательные действия с прикрытием ядерной доктриной.

Кремль после аннексии Крыма и гибридной войны на Донбассе уже не оставлял сомнений в готовности к силовому давлению. Глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох тогда прямо заявил: "Эти учения нужно внимательно мониторить". В Варшаве и Вильнюсе подчеркивали, что, несмотря на заявленные 12 700 участников, реальное количество военных на "Запад-2017" могло превышать 100 тысяч. НАТО фиксировало не только масштаб, но и направленность учений – условная атака с запада, блокирование "сепаратистов" на территории Беларуси, наступательные действия с прикрытием ядерной доктриной. А уже в 2021 году учения стали, по сути, демонстрацией силы под занавес подготовки к вторжению в Украину. В годовом отчете НАТО за 2021 год "Запад" упоминается как одна из крупнейших военных активностей России, которая вызвала "значительную тревогу среди союзников" и была частью "серии провокационных действий, направленных на дестабилизацию среды безопасности в Европе". Альянс фиксировал наращивание военных мощностей, проверку логистических коридоров и сценарии "отражения вторжения", которые на практике больше напоминали тестирование вариантов нападения.

Эти три итерации "Запада" четко демонстрируют тенденцию: чем ближе к 2022 году, тем менее учебными и более политически обусловленными становились эти маневры. И именно поэтому "Запад-2025", даже в сокращенном формате, никто на Западе не считает простой рутиной. Показательно, что белорусские власти на этот раз активно пиарят себя как сторону, заинтересованную в прозрачности и уверяют, что сообщат ОБСЕ о масштабах учений и даже допустят международных наблюдателей.



Более того, Минск публично предлагает Польше провести обмен инспекциями в приграничной зоне. Но ни один из этих жестов не меняет главного – в Европе давно нет доверия к белорусским заверениям, особенно после того, как страна превратилась в российский военный форпост.

И хотя формально вопрос "Запада-2025" не является центральным на саммите НАТО, он скорее всего, будет присутствовать в каждом закулисном диалоге. Потому что когда на фоне войны в Украине Россия и Беларусь снова готовятся к масштабным военным маневрам, Альянс не имеет права воспринимать это как обычное событие в календаре. Слишком уж похожа картина с предыдущими прологами к эскалации. И если этот саммит действительно будет не только о бюджетах, но и о сдерживании – то именно такие сигналы и должны становиться лакмусовой бумажкой единства. Потому что можно сколько угодно считать проценты ВВП, но если союзники не реагируют на сценарии потенциальной агрессии, цифры ничего не стоят.