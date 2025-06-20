Об этом в эфире 24 Канала отметил руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт, военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко, добавив, что Путин видит промедление Запада и пользуется положением.

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Может состояться очередной раунд переговоров

Сегодня, когда возникло обострение на Ближнем Востоке, большинство внимания США отвлечено именно на этот регион. Тем временем россияне подготовились к летней кампании на фронте, проводят сейчас наступление. Перспективы на то, что они его свернут раньше, чем в середине осени, по мнению Мусиенко – сомнительны.

Однако военный эксперт напомнил, что Песков и другие лица в Кремле говорили о том, что они рассматривают вариант переговоров между Украиной и Россией, очередного раунда, о чем станет известно 22 июня. Повестка дня встречи пока неизвестна.

"Очевидно, что Кремль не ставит вопрос прекращения огня одним из первых, у россиян есть последовательная позиция, что они на это будут согласны только при определенных условиях. Заставить их изменить позицию способы есть, но для этого нужно изменение подходов со стороны США", – считает Мусиенко.

Он отметил на том, что уже закончились две недели, которые давал президент Трамп российскому диктатору Путину на то, чтобы он сделал определенные шаги и продемонстрировал реальное желание мира. Этих шагов сегодня не видно, но Трамп сейчас занят другими вопросами, в частности обострением ситуации на Ближнем Востоке.

Для США важен процесс переговоров, а не их темп

Пока не прослеживается, какова же американская стратегия на фоне того, что Кремль не соглашается на инициативу США, которая была провозглашена еще с начала марта. Штаты тогда озвучили, что хотели бы прекращения огня и Украина присоединилась к этому заявлению и поддержала установление перемирия.

Россия это не принимает. Ее можно заставить это сделать, но сейчас все возможные инструменты для этого США не используют, в частности санкционные пакеты против России,

– озвучил Мусиенко.

Белый дом может отреагировать на слова Пескова очередным стандартным призывом остановить войну. Как пояснил военный эксперт, позиция США заключается в том, что Россия должна вести переговоры с Украиной напрямую. Они сегодня есть. Штаты склоняются к тому, что нужно прекращать огонь, но для них сейчас важен сам процесс, а не время и темп.

Уже ясно, что за 24 часа война не закончилась, как и за 100 дней. Переговоры затягиваются, а США пока заинтересованы, чтобы этот процесс продолжался, были встречи хотя бы для обсуждения гуманитарных вопросов, в частности по обмену пленными. В части всего остального, по словам Мусиенко, может высказаться только сам Трамп.

Военный эксперт подчеркнул, что Песков сегодня может сказать что угодно, однако в России главное слово за Путиным, который может завтра выйти и озвучить, например, что готов на прекращение огня на трое суток. По мнению Мусиенко, ситуация может меняться динамично.

США прекрасно видят, что Кремль не хочет останавливаться, что российская армия ведет наступательные действия,

– подчеркнул военный эксперт.

Сейчас, по его убеждению, главный вопрос – или США думают, что таким образом Украина будет вынуждена пойти на уступки и это ускорит переговорный процесс, или они разрабатывают план "Б", который заставил бы Кремль изменить свое решение и делать шаги к прекращению войны.