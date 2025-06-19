Об этом представитель Кремля рассказал в четверг, 19 июня, передает 24 Канал со ссылкой на пропагандистские СМИ. Он также напомнил, что стороны обменялись проектами меморандумов.

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Что известно о переговорах

По словам пресс-секретаря диктатора, на третьем раунде прямых переговоров России с Украиной будут обсуждать меморандумы сторон с условиями прекращения огня, а также продолжение гуманитарных обменов.

Сейчас ориентируемся на то, что на следующей неделе уже будет согласована дата проведения третьего раунда консультаций,

– сказал Песков.

К слову, представительница МИД страны-агрессора Мария Захарова также заявила о готовности продолжить переговоры. Российская делегация якобы готова прибыть в Стамбул после 22 июня.

В то же время Владимир Зеленский в обращении 19 июня сообщил, что готов встретиться непосредственно с Владимиром Путиным – тем, кто на самом деле принимает решения в России.