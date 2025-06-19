Об этом украинский президент рассказал в обращении в четверг, 19 июня, передает 24 Канал. Он также надеется на помощь Дональда Трампа.

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Зеленский об окончании войны

Зеленский заявил о готовности к встрече непосредственно с российским президентом, который "пересидел конституционные полномочия минимум на 3 срока".

Нужно реальное прекращение огня. Нужно реальное окончание войны. Украина готова встречаться на самом высоком уровне – уровне именно решений,

– подчеркнул украинский президент.