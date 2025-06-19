Об этом 24 Каналу рассказал советник председателя Офиса Президента Михаил Подоляк, отметив, что должны действовать инструменты принуждения на Путина. Вместо этого мы видим выпрашивание и уступки.

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Какой формат будет действенным

По мнению Подоляка, Путин должен бояться, умолять не бить по России, не оставлять его наедине с теми, кто может его уничтожить. Он должен просить не дать ему окончательно выпасть из глобальных рынков, лишить доходности его окружение. Только это будет иметь влияние на диктатора.

Все другие форматы не работают, а наоборот стимулируют его к агрессии. Мы видим, что сейчас Путин еще больше обнаглел, он озвучивает новые абсурдные заявления, ставит циничные условия Украине и говорит, что якобы хочет закончить войну,

– подчеркнул советник председателя ОПУ.

Ни 100 дней, ни неделя, ни 24 часа не сработают, если Запад дальше будет умолять Путина остановиться, а не перейдет к решительным шагам. Никакого перемирия не будет, мы увидим только эскалацию и масштабирование войны. Кроме того, такое развитие событий станет унижением для мировых лидеров, в частности Дональда Трампа.

"Украина и Европа являются несомненными партнерами США, которые заинтересованы в том, чтобы репутация Трампа и его страны была на самом высоком уровне. И еще важно понимать, что если мы хотим закончить войну, то должны в это вкладываться: или санкциями, или милитарной компонентой", – отметил Михаил Подоляк.

Все другие действия приведут только к увеличению военных конфликтов и доминированию других стран. Президент США должен наконец это понять.

Заметим, глава Кремля выступил с новыми заявлениями. В частности он сказал, что готов к встрече Владимиром Зеленским "на завершающих этапах", но впоследствии добавил, что власть в Украине якобы не легитимная.

Также он цинично отрицает удар по гражданским в Киеве 17 июня, где погибло 28 человек. Он взялся убеждать, что Россия якобы била по военным заводам.