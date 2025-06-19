Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ, которые цитируют Путина.
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Путин прокомментировал обстрел Киева
Во время пресс-конференции Владимиру Путину традиционно задавали сравнительно нейтральные и общие вопросы. Однако один из журналистов все же спросил главу Кремля о жестоком ударе по Киеву, который российские войска совершили в ночь на 17 июня.
В ответ Путин закашлялся и даже потерял голос.
Россия не уничтожала жилые кварталы в Киеве, удар был по военным заводам. Если бы ваши журналисты видели, как уничтожили наши ракеты целые жилые кварталы, они вряд ли могли бы вам что-то сказать,
– сказал он.
Кремлевский диктатор также в очередной раз повторил свой же тезис о том, что украинское руководство якобы "само начало войну" на собственной территории с тяжелой техникой и авиацией, но об этом "никто не хочет сегодня вспоминать".
Мы считаем, что мы не начинали военных действий в Украине, а пытаемся их закончить,
– цинично подчеркнул Путин.
К слову, во время пресс-конференции Владимир Путин также заявил, что "ситуация для Киева будет ухудшаться". В то же время глава Кремля добавил, что Россия готова продолжать переговоры и новый раунд возможен уже после 22 июня.