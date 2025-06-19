Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ, которые цитируют Путина.
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Путин цинично высказался о Германии
Владимир Путин заявил, что Россия якобы "не отказывается ни от каких контактов" и он готов ответить, если канцлер Германии захочет позвонить.
В то же время Путин усомнился, что Германия способна сыграть большую посредническую роль в переговорах между Россией и Украиной, чем США, ведь, по его словам, посредник должен оставаться нейтральным.
Мы рассматриваем ФРГ не как нейтральное государство, а как сторону, которая поддерживает Украину, даже как соучастника боевых действий,
– подчеркнул Путин.
Глава Кремля также цинично отметил, что возможные поставки ракет Taurus Украине якобы не повлияют на ход так называемой "сво", но испортят отношения Германии и России.
Напомним, 12 июня министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ пока не рассматривает поставки Украине ракет Taurus. Зато Берлин будет участвовать в финансировании производства дальнобойного оружия для Киева как на территории Украины, так и на территории Германии.