Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ, які цитують Путіна.

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Путін цинічно висловився про Німеччину

Владімір Путін заявив, що Росія нібито "не відмовляється від жодних контактів" і він готовий відповісти, якщо канцлер Німеччини захоче зателефонувати.

Водночас Путін засумнівався, що Німеччина здатна відіграти більшу посередницьку роль у переговорах між Росією та Україною, ніж США, адже, за його словами, посередник має залишатися нейтральним.

Ми розглядаємо ФРН не як нейтральну державу, а як сторону, яка підтримує Україну, навіть як співучасника бойових дій,

– підкреслив Путін.

Очільник Кремля також цинічно зазначив, що можливе постачання ракет Taurus Україні нібито не вплине на хід так званої "сво", але зіпсує відносини Німеччини та Росії.

Нагадаємо, 12 червня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що ФРН наразі не розглядає постачання Україні ракет Taurus. Натомість Берлін братиме участь у фінансуванні виробництва далекобійної зброї для Києва як на території України, так і на території Німеччини.