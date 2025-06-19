Про це речник Кремля розповів у четвер, 19 червня, передає 24 Канал із посиланням на пропагандистські ЗМІ. Він також нагадав, що сторони обмінялися проєктами меморандумів.

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Що відомо про переговори

За словами прессекретаря диктатора, на третьому раунді прямих переговорів Росії з Україною обговорюватимуть меморандуми сторін з умовами припинення вогню, а також продовження гуманітарних обмінів.

Зараз орієнтуємося на те, що наступного тижня вже буде узгоджено дату проведення третього раунду консультацій,

– сказав Пєсков.

До слова, представниця МЗС країни-агресорки Марія Захарова також заявила про готовність продовжити перемовини. Російська делегація нібито готова прибути до Стамбула після 22 червня.

Водночас Володимир Зеленський у зверненні 19 червня повідомив, що готовий зустрітися безпосередньо з Владіміром Путіним – тим, хто насправді ухвалює рішення в Росії.