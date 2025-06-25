На саммите НАТО будут говорить об Украине: Рютте раскрыл детали

В Гааге проходит саммит Североатлантического альянса. Во время мероприятия члены НАТО обсудят, в частности, вопрос поддержки Украины.

Об этом во время общения с журналистами рассказал генеральный секретарь Марк Рютте, сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

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Рютте о вопросах Украины на саммите НАТО

Генсек отметил, что на саммите обсудят вопрос, как обеспечить, чтобы в течение следующих лет Украина продолжала рассчитывать на поддержку стран НАТО, чтобы продолжала борьбу.

А также чтобы мы могли привести Украину к прочному и длительному миру,

– сказал Марк Рютте.

Заметим, накануне генсек также заявил, что на саммите НАТО будет принято ключевые решения по Украине. Союзники обещали выделить 35 миллиардов евро поддержки. Также Рютте заверил, что Украина на необратимом пути в НАТО.

"Конечно, я не могу разглашать детали декларации саммита, но можно предположить, что там будут важные пункты об Украине и ее финансовой поддержке в будущем", – сказал генсек.