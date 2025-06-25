Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на информационное агентство "Анадолу".
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Трамп и Эрдоган встретились на саммите НАТО
Стороны обсудили прекращение огня между Израилем и Ираном, а также другие региональные и глобальные проблемы.
Как сообщает издание, Эрдоган приветствовал прекращение огня между Израилем и Ираном, "достигнутое благодаря усилиям президента США".
Турецкий лидер призвал к прочному миру, прекращению кризиса в Газе и диалогу по Украине.
Кроме этого, Эрдоган также отметил большой потенциал сотрудничества его страны с США в сфере энергетики, инвестиций и обороны. Также оба политика отметили важность укрепления сдерживающего потенциала НАТО.
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Напомним, Дональд Трамп заявлял, что, вероятнее, встретится с Зеленским на саммите НАТО.
Сам Владимир Зеленский в интервью для Sky News говорил, что команды обеих сторон работают над их с Трампом встречей, проговаривают время.