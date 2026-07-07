Знаковых решений не будет, – политолог рассказал, что Украина реально может получить после саммита НАТО

7 – 8 июля в Анкаре состоится саммит НАТО, в рамках которого, в частности, пройдет встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Однако надеяться на прорывные итоги не стоит.

Об этом "24 Каналу" рассказал политолог Игорь Рейтерович, отметив, что после саммита Украина не будет упомянута отдельным пунктом в итоговом коммюнике. Наибольшие трудности для Украины может представлять обсуждение поставок ракет для отражения российских атак.

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Что реально может получить Украина после саммита НАТО

По словам политолога, есть ряд европейских стран, которые блокируют инициативы по поддержке нашей страны.

Знаковых решений не будет. Для нас будет приемлемо, если ряд предыдущих заявлений об усилении поддержки хоть немного выполнят в том или ином формате,

– подчеркнул он.

В частности, речь идет о том, что Киев воспользуется возможностью, чтобы обсудить получение ракет-перехватчиков или иным образом раскрыть этот вопрос. Однако фактически все страны могут найти аргументы, почему они не могут этого сделать. Более того, европейские лидеры могут сослаться на заявления украинских оборонных компаний о том, что Украина уже самостоятельно производит собственную баллистическую технику.

Интересно! На саммите НАТО Владимир Зеленский может поднять вопрос о предоставлении лицензий на производство Украиной или европейскими странами ракет для систем ПВО Patriot.

Рейтерович о рисках на саммите НАТО: смотрите видео

"Возможно, здесь мы сможем найти баланс и договориться об усилении поддержки на ближайшие месяцы в обмен на то, что мы будем развивать свои средства поражения, которые затем пригодятся тем же европейцам. Однако я бы не рассчитывал на серьезный ответ относительно большого количества этих ракет", – сказал Рейтерович.

В то же время, по мнению политолога, Украина может рассчитывать на увеличение расходов в рамках инициативы PURL (когда европейцы закупают для нашей страны оружие в США), ведь Европа видит, как ВСУ перехватывают инициативу в войне. Рейтерович также предположил, что производство оружия может быть локализовано на Западе.

Отметим, что уже известно: во время саммита будут подписаны многомиллиардные соглашения между Европой и оборонными компаниями США о закупке американского оружия, в частности для нужд европейских государств-членов НАТО.