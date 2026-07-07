Об этом глава ОП рассказал в интервью РБК-Украина.

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Как Буданов охарактеризовал свои отношения с Зеленским?

Прежде всего генерал-лейтенант охарактеризовал парадигму отношений, складывающихся между ним и президентом.

"Я в любом случае являюсь его подчиненным, поэтому у меня с этим, как минимум, нет проблем, учитывая, что я все-таки военный", – сказал он.

При этом Буданов уточнил, что общаются они исключительно по рабочим вопросам, ведь на что-либо другое, по его словам, времени просто нет.

Ранее же появлялась информация из источников об определенной напряженности в отношениях между Зеленским и Будановым. Однако они провели серьезный разговор, после чего ситуация улучшилась.

Глава ОП эту теорию прямо не подтвердил, однако рассказал, почему в начале сотрудничества коммуникация была действительно непростой. Он пояснил, что у него есть собственная выработанная модель работы и управления, которая, очевидно, местами отличается от видения Зеленского.

Это переходный период. Это абсолютно нормально,

– подчеркнул Буданов.

Он также согласился с уточнением, что этот этап был своего рода "притиркой", через которую проходит каждый коллектив. Да, глава ОП согласился, что они все-таки "притерлись" с президентом.

Напомним, что в апреле Кирилл Буданов опроверг версию о том, что его назначение на должность главы Офиса президента было связано с опасениями Владимира Зеленского относительно возможной конкуренции. Он подчеркнул, что готов открыто выражать несогласие с главой государства, если у него есть аргументированная позиция.

Как проходит рабочий день Буданова?

Глава Офиса признался, что в основном все происходит довольно индивидуально, поэтому описать типичный день довольно сложно.

Однако, как правило, первые встречи он начинает проводить с 8 утра. На вопрос о том, как заканчивается его рабочий день, Буданов ответил кратко и неоднозначно: "Как заканчивается".