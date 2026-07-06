Об этом президент Украины рассказал в интервью Financial Times.

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Как изменился характер войны?

Воздушные атаки Украины и России свидетельствуют об изменении характера войны. По словам Зеленского, после более чем четырех лет изнурительных боевых действий, когда линия фронта изменилась "незначительно", противостояние вступило в новую фазу.

Глава государства подчеркнул, что украинские военные, отдавая свою жизнь, смогли остановить российскую армию на суше.

Когда фронт остается в основном стабильным, а враг не может свободно действовать на море, остается только воздух,

– добавил президент.

По мнению Зеленского, решающей станет битва в небе, "если каждый километр российского наступления и в дальнейшем будет стоить им десятки тысяч – а иногда и сотни тысяч – военных".

Кроме того, президент подчеркнул, что развитие украинских дальнобойных беспилотников изменило ход войны. Благодаря этому Украина получила возможность наносить удары по военным и энергетическим объектам в глубоком тылу России, ослабляя ее военный потенциал.