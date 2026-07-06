Про це президент України розповів в інтерв'ю Financial Times.

Дивіться також Зеленський назвав останній аргумент Росії, чим та як затягувати війну

Як змінився характер війни?

Повітряні атаки України та Росії свідчать про зміну характеру війни. За словами Зеленського, після понад чотирьох років виснажливих бойових дій, коли лінія фронту змінилася "незначно", протистояння вступило в нову фазу.

Глава держави наголосив, що українські військові, віддаючи своє життя, змогли зупинити російську армію на суходолі.

Коли фронт залишається в основному стабільним, а ворог не може вільно діяти на морі, залишається лише повітря,

– додав президент.

На думку Зеленського, вирішальною буде битва у небі, "якщо кожен кілометр російського наступу й надалі коштуватиме їм десятки тисяч – а іноді й сотні тисяч – військових".

До того ж президент наголосив, що розвиток українських далекобійних безпілотників змінили війну. Завдяки цьому Україна отримала можливість завдавати ударів по військових та енергетичних об'єктах в глибокому тилу Росії, послаблюючи її військовий потенціал.